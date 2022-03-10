بانک ها نباید با جهت دهی منابع سلیقه ای عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی گیلان بر توزیع عادلانه و صحیح منابع در استان تأکید و اظهار کرد: توزیع صحیح منابع در راستای توسعه استان گیلان بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها نباید با جهت دهی به منابع سلیقه‌ای عمل کنند، تأکید کرد: میدانی از پروژه‌ها بازدید و روند انجام تعهدات اشتغال را بررسی می‌کنم.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه در صورت عدم تحقق اشتغال تعهد شده، بانک‌ها موظف هستند یارانه تسهیلات اعطایی را حذف و آن را با سود ۱۸ درصد محاسبه کنند، ادامه داد: باید قاطعانه عمل شود در غیر این صورت اتفاقات گذشته تکرار می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم تسهیل در پرداخت تسهیلات رونق تولید، تصریح کرد: طرح‌هایی از سوی وزارتخانه‌ها به دستگاه‌های اجرایی معرفی شده که باید با سرعت عمل اجرایی شود.

عباسی با بیان اینکه هیچ گونه کم کاری و تعلل در اجرای پروژه‌های پذیرفتنی نیست، بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان بر عملکرد دستگاه‌ها اجرایی نظارت می‌کنند.

وی همچنین به اعتبارات اختصاص یافته در سفر ماه گذشته رئیس جمهور به استان گیلان اشاره و تأکید کرد: روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها ارزیابی می‌شود و مدیران باید با تسریع در کار زمینه افزایش روند توسعه استان گیلان را فراهم کنند.