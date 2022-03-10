«دفاع مقدس» جهاد تبیین در دل انقلاب عظیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق مرادی عصر امروز پنجشنبه در حاشیه همایش راهیان نور که با حضور جمع زیادی از کارکنان این دادگستری در یادمان شهدای اروندکنار برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانند دوران دفاع مقدس که فرماندهان جلوتر از سربازان در نبرد حضور داشتند و برای انجام کار نیز وقت مشخصی را قائل نبودند، امروز نیز مدیران کشور باید با روحیه جهادی خود را پیشرو کارکنان مجموعه خود و مردم بدانند.

وی ادامه داد: رزمندگان در هشت سال جنگ به جای توجه به خود و خانواده‌هایشان، تنها مردم را می‌دیدند و از حق خود گذشتند؛ بنابراین این الگو اگر در کشور فرهنگ‌سازی و روحیه بسیجی نیز در میان مردم و مسئولان ترویج شود، شاهد سازندگی بیشتر در کشور خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: مردم در این چندسال با همه دشواری‌ها ساخته و ثابت کرده‌اند که به نظام وفادار هستند و اکنون مسئولان هستند که باید دین خود را بیش از پیش به مردم و کشور ادا کنند.

حجت‌الاسلام مرادی با اشاره به ضرورت و اهمیت اقدامات فرهنگی برای جوانان گفت: نوجوانان و جوانانی که امروز از سراسر کشور در این مکان حضور دارند از نزدیک با رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس آشنا شدند و این تبیین‌ها، اثر معنوی زیادی دارد و به تقویت روحیه نوع دوستی و وطن‌دوستی کمک می‌کند.