مجموع متقاضیان نهضت مسکن و اقدام ملی ۵.۲ میلیون نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمود محمودزاده درباره طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن گفت: با توجه به نظر شورای عالی مسکن، دو طرح نهضت ملی و اقدام ملی مسکن با هم ادغام شدند تا کسانی که از قبل ثبت نام کردند از مزایای این طرح استفاده کنند. وی ادامه داد: بعد از پایش متقاضیان در این دو طرح مسکن، اسامی به ادارات کل استان و دستگاه‌های ذی ربط ارسال می‌شود تا پالایش شرط ۴ که شرط سکونت ۵ ساله است را تأیید کنند و افرادی که واجد شرایط هستند سایر مراحل را طی کنند.

محمود زاده با اشاره به اینکه ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تا ۲۹ اسفند ماه ادامه دارد، افزود: بیش از ۴۲۸ هزار متقاضی مجرد بالای ۲۳ سال، در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات مسکن به همه بانک‌ها ابلاغ شده است و بانک‌ها موظف هستند تا ۲۰ درصد سقف تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.

متقاضیان دریافت تسهیلات خود مالکی به بانک‌های عامل خود مراجعه کنند

محمود زاده گفت: از دی ماه که ثبت نام تسهیلات خود مالکی آغاز شد تاکنون ۸۸ هزار متقاضی ثبت نام کردند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی وی ادامه داد: هنوز دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر پرداخت تسهیلات خود مالکی به برخی از بانک‌ها در استان‌های مختلف ابلاغ نشده است و همین موضوع باعث شده تا پرونده بسیاری از متقاضیان همچنان در مرحله در حال بررسی باشد.

وی ادامه داد: مکاتباتی با رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با تسریع در ابلاغ دستورالعمل پرداخت تسهیلات خود مالکی داشتیم تا این ابلاغیه به بانک‌ها ی استان‌ها صورت گیرد و مشکلات برطرف شود.

وی افزود: روال بدینگونه است که افراد در زمان ثبت نام بعد از بارگذاری مدارک، بانک عامل را انتخاب می‌کنند و هیچ گونه معطلی برای متقاضیان وجود ندارد و فقط باید متقاضی از شعب بانک پیگیری کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: متقاضیان باید با بانک عاملی که انتخاب کردند در تماس باشند زیرا مدارک باید به صورت فیزیکی هم، در اختیار بانک قرار گیرد و هم اینکه اگر نقصی در پرونده باشد سریع برطرف شود.

وی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات زمان ندارد و افرادی که هنوز به بانک معرفی نشدند نگران نباشند و به بانک عامل برای پیگیری مراجعه کنند.

محمود زاده گفت: از زمان منعقد شدن قرارداد ۴ مرحله تسهیلات به نسبت پیشرفت پروژه (بعد از فنداسیون، بعد از پایان اسکلت، بعد از سفت کاری و بعد از نازک کاری) پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در طی دو ماه استقبال خوبی از تسهیلات خود مالکی صورت گرفت تأکید کرد: در این مدت ۹۰ هزار متقاضی ثبت نام کردند و متوسط واحدها نیز حدود ۸ واحد برای یک ساختمان است.