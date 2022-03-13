راه اندازی پایگاه آکادمی ورزش دانش آموزی

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ستاری فرد معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در مجمع عمومی فدراسیون ورزش دانش‌آموزی که صبح امروز ۲۲ اسفندماه در کمیته ملی المپیک برگزار شد با بیان اینکه خرسندم امروز که روز گرامیداشت شهداست، این برنامه را برگزار می‌کنیم اظهار کرد: یاد و خاطره ۴۰ هزار شهدای دانش‌آموز و معلم به ویژه شهدای تربیت بدنی را گرامی می‌داریم.

وی افزود: امیدواریم امروز با برگزاری این مجمع شاهد تربیت تمام ساحتی دانش‌آموزان باشیم یکی از ساحت‌های مهم تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تحت عنوان تربیت زیستی و بدنی است که انشالله خروجی این مجمع خواهد شد.

رئیس مجمع عمومی فدراسیون ورزش دانش‌آموزی بیان کرد: فراهم کردن بستر لازم برای تربیت تمام ساحتی و تحقق ساحت زیستی و بدنی دانش‌آموزان مهم است که باید مورد توجه باشد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش برای آقای حسین بابویی در سمت ریاست فدراسیون ورزش دانش‌آموزی آرزوی توفیق کرد و ادامه داد: سیاست اول آموزش و پرورش تربیت تمام ساحتی است که باید در کوتاه مدت با همکاری درون دستگاهی و بین مجموعه‌ای محقق کنیم.

وی افزود: فدراسیون یکی از جاهایی است که می‌توان آن را با هم افزایی درون و برون دستگاهی به سایر حوزه‌های تعلیم و تربیت تسری داد.

معاون وزیر اظهار کرد: معاونت تربیت بدنی اگر متولی تحول زیستی و بدنی است فدراسیون پیشران تحقق این اهداف است فدراسیون در نظام حکمرانی ورزش، پیشگام توسعه ورزش است.

‌معلمان تربیت بدنی، افسران پیشرفت نظام ورزش کشور هستند

ستاری فرد گفت: همچنین معلمان تربیت بدنی نیز افسران پیشرفت نظام ورزش کشور هستند لذا فدراسیون باید از ظرفیت معلمان تربیت بدنی برای تقویت درس تربیت بدنی و برنامه‌های مکمل ورزشی استفاده کند.

وی بیان کرد: آنچه در سند تحول بنیادین مورد تاکید است تحول در ۳ ساحت است؛ تحول در نیروی انسانی، محتوا و برنامه و زیرساخت و فضا و تجهیزات. برای بومی کردن این ۳ بخش باید تلاش کرد. فدراسیون یک جمع ۶۵ هزار نفره را برای ارائه خدمات به دانش‌آموزان در اختیار دارد ۳۳ هزار معلم تربیت بدنی و ۳۱ هزار هنرجو ظرفیت‌های مهمی است.

معاون وزیر افزود: تقویت هنرستان‌ها و هنرجویان باید در دستور کار باشد برای هدایت تحصیلی نیز معتقدیم یک فرایند است که باید بومی سازی شود. هدایت ورزشی دانش‌آموزان یک فرایندی است که آموزش و پرورش با کمک فدراسیون ورزش دانش‌آموزی به عنوان بازوی اصلی ورزش برای تحقق آن باید تلاش کند.

ستاری فرد اضافه کرد: هدایت ورزشی باید در ۳ سطح باشد مسیر درست استعدادیابی دانش‌آموزی برای رسیدن به قله ورزش، مسیر درست هدایت ورزشی دانش‌آموزان به سمت هنرستان‌های تربیت بدنی، هدایت تحصیلی دانش‌آموزان برای زیست ورزشی.

وی با تاکید بر اینکه ۱۵ هزار کانون ورزشی باید در اختیار معلمان تربیت بدنی و هنرجویان باشند گفت: فدراسیون ورزش دانش‌آموزی فدراسیون آینده و امید است؛ امید برای فرزندان ایران اسلامی.

معاون وزیر افزود: فدراسیون مهم‌ترین تنظیم گر و تسهیل گر ورزش قهرمانی است فدراسیون و معاونت می‌توانند ورزش را در جایگاه خود برای افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌ها به پیش ببرند.

ستاری فرد بیان کرد: موضوع آزادسازی مجموعه‌های ورزشی در راستای تربیت بدنی رایگان و خانواده محور شدن همچنین مشارکت خانواده در فرایندهای تعلیم و تربیت و تحکیم بنیان خانواده از طریق فعالیت‌های تربیت بدنی انجام شد.

‌اجرای طرح آزادسازی مجموعه‌های ورزشی در ۱۲ استان

وی گفت: این طرح اکنون در ۱۲ استان اجرایی شد تا پایان سال تحصیلی همه استان‌ها مجری این طرح می‌شوند و در گام بعد تمام مدارس در اختیار قرار می‌گیرد تا به توسعه ورزش همگانی کمک شود.

وی بر سلامت خانواده و دانش‌آموز تاکید کرد و افزود: تربیت بدنی و ورزش مدارس پایه و اساس ورزش هر کشوری است. محیط و معلم ورزش مهم‌ترین محیط تربیتی است تمام معلمان تربیت بدنی باید مربیان تربیت بدنی باشند.

معاون وزیر مسابقات را مهم‌ترین کارگاه تربیتی آموزش و پرورش دانست و عنوان کرد: فدراسیون ورزش دانش‌آموزی باید این موضوع را پیش بینی کند و برنامه‌ای برای ایام تعطیل دانش‌آموزان داشته باشد و آن را در اولویت تقویم ورزشی قرار دهد.

ستاری فرد درباره طرح تحولی نشان ورزشی گفت: این طرح می‌تواند ورزش تربیتی و همگانی را به نقطه اعلا برساند و پایه ورزش ملی باشد.

وی گفت: نهضت ملی ایجاد فضای ورزشی درون مدرسه‌ای ایجاد خواهد شد ما در این مسیر در حوزه توسعه زیرساخت‌ها گام برمی‌داریم. اولین دوره مسابقات با خانواده را ابتدا در رامسر خواهیم داشت. کسب میزبانی مسابقات کشورهای اسلامی و حوزه تمدنی مبتنی بر آموزه‌های بیانیه گام دوم نیز باید صورت گیرد و برای تحقق آن باید از ظرفیت‌ها استفاده شود.

‌استقرار پایگاه آکادمی و ملی ورزش دانش‌آموزی یکی از حلقه‌های مفقوده است

معاون وزیر ادامه داد: استقرار پایگاه آکادمی و ملی ورزش دانش‌آموزی یکی از حلقه‌های مفقوده است که با حمایت وزیر آموزش و پرورش پایگاه ملی ورزش و پایگاه قهرمانی برای سال آینده صورت می‌گیرد.

ستاری فرد همچنین خبر داد فدراسیون ورزش دانش‌آموزی در مجموعه شهید چمران مستقر می‌شود تا وارد گود ورزش شود. وجود وزارت ورزش و جوانان یک فرصت بی نظیری است که طرح‌ها و برنامه‌های مشترکی را اجرا کنیم. طرح هر معلم یک رویکرد ورزشی و هر مدرسه یک تیم ورزشی در سند مورد تاکید است و باید عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: امیدواریم دوران طلایی ورزش دانش‌آموزی را رقم بزنم و تلاش کنیم ورزش دانش‌آموزی قلب ورزش کشور باشد.