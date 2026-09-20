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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

کشف تونل مخفی سرقت گاز در واحد استخراج رمزارز اشتهارد

کشف تونل مخفی سرقت گاز در واحد استخراج رمزارز اشتهارد

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از کشف و قطع یک سرقت گاز در یک واحد استخراج رمزارز در اشتهارد خبر داد و گفت: این انشعاب سرقتی با تونلی در ایستگاه گاز به‌صورت حرفه‌ای مخفی شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی با اشاره به جزئیات کشف و قطع یک سرقت گاز در یک واحد استخراج رمزارز در اشتهارد، بیان کرد: در بازدید از یک مجموعه صنعتی در شهرستان اشتهارد، به دلیل تناسب نداشتن مقدار مصرف گاز با فعالیت آن، این موضوع در دستور بررسی قرار گرفت و حدود ۳۶۲ دستگاه استخراج رمزارز در محل شناسایی شد.

وی افزود: پس از قطع گاز ورودی ایستگاه، مشخص شد بخش داخلی مجموعه همچنان گازدار است که این موضوع، احتمال وجود انشعاب سرقتی را قوت بخشید و سرانجام محرز شد.

معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: پس از هماهنگی‌های لازم و دریافت مجوز قضایی، نیروهای شرکت گاز با همکاری پلیس امنیت، عملیات بررسی و حفاری محل را آغاز کردند؛ عملیاتی که تا ساعت‌هایی از بامداد ادامه یافت و درنهایت به کشف کانالی عمیق در زیر ایستگاه انجامید.

توکلی گفت: بررسی‌ها نشان داد مالک مجموعه، تونلی را از داخل کارخانه حفر کرده است تا از این طریق، انشعاب غیرمجازی روی خط ورودی ۴ اینچ ایستگاه ایجاد کند. این انشعاب را سپس با استفاده از مواد زائد و بازسازی محل، به‌گونه‌ای پوشانده بودند که شناسایی آن با روش‌های معمول بسیار دشوار باشد.

وی با بیان اینکه کارشناسان شرکت گاز با بررسی دقیق مسیر لوله‌ها و الگوی مصرف، موفق به شناسایی محل انشعاب سرقتی شدند، تصریح کرد: پس از کشف مسیر، گاز مجموعه قطع و ایستگاه پلمب شد و پرونده تخلف برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع مرتبط قرار گرفت.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به ظرفیت یک‌هزار مترمکعبی این ایستگاه، گفت: ایجاد انشعاب‌های غیرمجاز افزون‌بر تضییع منابع ملی و افزایش مصرف غیرمجاز، می‌تواند خطرهای ایمنی و جانی جدی برای کارکنان، تجهیزات و تأسیسات گازرسانی ایجاد کند و احتمال وقوع حوادثی مانند انفجار و آتش‌سوزی را افزایش دهد.

کد مطلب 6952557
طیبه بیات

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