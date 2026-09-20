کشف تونل مخفی سرقت گاز در واحد استخراج رمزارز اشتهارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی با اشاره به جزئیات کشف و قطع یک سرقت گاز در یک واحد استخراج رمزارز در اشتهارد، بیان کرد: در بازدید از یک مجموعه صنعتی در شهرستان اشتهارد، به دلیل تناسب نداشتن مقدار مصرف گاز با فعالیت آن، این موضوع در دستور بررسی قرار گرفت و حدود ۳۶۲ دستگاه استخراج رمزارز در محل شناسایی شد.
وی افزود: پس از قطع گاز ورودی ایستگاه، مشخص شد بخش داخلی مجموعه همچنان گازدار است که این موضوع، احتمال وجود انشعاب سرقتی را قوت بخشید و سرانجام محرز شد.
معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: پس از هماهنگیهای لازم و دریافت مجوز قضایی، نیروهای شرکت گاز با همکاری پلیس امنیت، عملیات بررسی و حفاری محل را آغاز کردند؛ عملیاتی که تا ساعتهایی از بامداد ادامه یافت و درنهایت به کشف کانالی عمیق در زیر ایستگاه انجامید.
توکلی گفت: بررسیها نشان داد مالک مجموعه، تونلی را از داخل کارخانه حفر کرده است تا از این طریق، انشعاب غیرمجازی روی خط ورودی ۴ اینچ ایستگاه ایجاد کند. این انشعاب را سپس با استفاده از مواد زائد و بازسازی محل، بهگونهای پوشانده بودند که شناسایی آن با روشهای معمول بسیار دشوار باشد.
وی با بیان اینکه کارشناسان شرکت گاز با بررسی دقیق مسیر لولهها و الگوی مصرف، موفق به شناسایی محل انشعاب سرقتی شدند، تصریح کرد: پس از کشف مسیر، گاز مجموعه قطع و ایستگاه پلمب شد و پرونده تخلف برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع مرتبط قرار گرفت.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به ظرفیت یکهزار مترمکعبی این ایستگاه، گفت: ایجاد انشعابهای غیرمجاز افزونبر تضییع منابع ملی و افزایش مصرف غیرمجاز، میتواند خطرهای ایمنی و جانی جدی برای کارکنان، تجهیزات و تأسیسات گازرسانی ایجاد کند و احتمال وقوع حوادثی مانند انفجار و آتشسوزی را افزایش دهد.
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