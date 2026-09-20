میرغضنفری: ۵ کیلومتر از راه روستایی بخش سنگر آسفالت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح یکشنبه با حضور در بخش سنگر از روند اجرای پروژه بهسازی، زیرسازی و روکش آسفالت راه روستایی دلچه به سراه ملکی بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: راه روستایی دلچه به سراه ملکی از مسیرهای فرعی بااهمیت منطقه است که محور رشت به سنگر را به محور سنگر به کوچصفهان متصل میکند و نقش مهمی در تسهیل تردد مردم منطقه دارد.
فرماندار شهرستان رشت افزود: این مسیر به طول پنج کیلومتر از محدوده روستاهای ورزگاه، دلچه، امشه، توسروندان و پلکو عبور میکند و اجرای عملیات بهسازی و آسفالت آن میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات و دغدغههای ترددی ساکنان این روستاها را برطرف کند.
میرغضنفری با اشاره به اعتبار اجرای این پروژه بیان کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی در حال اجراست و روند اجرای عملیات عمرانی نیز با کیفیت مناسبی دنبال میشود.
وی ادامه داد: در صورت مساعد بودن شرایط آبوهوایی، مراحل باقیمانده پروژه در کوتاهترین زمان تکمیل و مسیر برای استفاده مردم آماده خواهد شد.
فرماندار رشت با تأکید بر ضرورت توجه به توسعه زیرساختهای روستایی گفت: اجرای پروژههای عمرانی در روستاها در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی مردم دنبال میشود.
وی با اشاره به اجرای پروژههای مختلف عمرانی در شهرستان رشت خاطرنشان کرد: در بخشهای مختلف شهرستان، طرحهای متعددی در حوزه راه، آسفالت و عمران روستایی در حال اجرا یا پیگیری است و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی، استانی و کمیته برنامهریزی شهرستان، پروژههای اولویتدار را با سرعت بیشتری به سرانجام برسانیم.
میرغضنفری همچنین با اشاره به اقدامات شهرداری های شهرستان در حوزه عمران شهری افزود: در کنار پروژههای روستایی، شهرداریهای شهرستان نیز طرحهای مختلفی را برای آسفالت معابر و بهسازی مسیرهای شهری در دست اجرا دارند که میتواند در ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی شهروندان مؤثر باشد.
وی حضور میدانی مدیران در مناطق مختلف شهرستان را مورد تأکید قرار داد و گفت: حضور در مناطق مختلف این امکان را فراهم میکند که نیازها و مطالبات واقعی مردم، بهویژه روستاییان، از نزدیک شنیده و بررسی شود و تصمیمگیریها نیز بر اساس مسائل و اولویت های واقعی مناطق صورت گیرد.
فرماندار شهرستان رشت تصریح کرد: تلاش ما این است که با اجرای پروژههای زیرساختی و تکمیل طرحهای اولویتدار، زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم در مناطق روستایی و تسهیل دسترسی و تردد آنها فراهم شود.
گفتنی است پروژه بهسازی، زیرسازی و روکش آسفالت راه روستایی دلچه به سراه ملکی در بخش سنگر به طول پنج کیلومتر و با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی در حال اجراست و با تکمیل آن، وضعیت مسیر ارتباطی روستاهای واقع در این محور بهبود خواهد یافت.
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