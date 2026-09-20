تاریخ آمریکا را باید به قبل و بعد از ۹ اسفند تقسیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عادل حمیدی نسب پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امسال در حالی وارد هفته دفاع مقدس می شویم که در تهاجم وحشیانه رژیم صهیونسیتی و آمریکای جنایتکار قرار داریم و شاهد هستیم که رزمندگان شجاع ما چگونه مقابل دو ابر قدرت جهانی ایستادگی کردند و پایگاه های آمریکا در منطقه را زیر ضریات موشکی و پهپادی خود قرار دادند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) غرب اهواز گفت: اگر در هفته های دفاع مقدس سال های گذشته از رشادت، ایستادگی و مقاومت ملت ایران طی هشت سال دفاع مقدس صحبت می کردیم امروز همین جانفشانی ها را در جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی ماه و جنگ رمضان شاهد بوده و هستیم.

وی ادامه داد: امروز در همه اندیشکده های جهان معتقدند تاریخ آمریکا را باید به قبل و بعد ۹ اسفند تقسیم کنند زیرا ضرباتی که دریافت کردند پس از جنگ جهانی دوم بی نظیر بود.

حجت الاسلام حمیدی نسب با بیان اینکه برنامه های متعددی به مناسبت هفته دفاع مقدس در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: رزمایش اقتدار ۷۰ هزار نفری جانفدایان خوزستان از محوری ترین برنامه ها بوده که دوم مهرماه برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد:برنامه عای بصیرتی و سیاسی، حضور در نماز جمعه و غبار روبی مزار شهدا نیز در این هفته پیش بینی شده است.