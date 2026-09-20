اعتراف به حملات ویرانگر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جامجم نوشت: از تحریم بانکها و شبکههای مالی و هواپیمایی ایران تا آسیب دیدن صدها سازه در پایگاههای آمریکا در خلیجفارس و دیگر نقاط منطقه، دو تصویر متفاوت از یک رویارویی شکل گرفته است؛ واشنگتن در میدان اقتصادی تلاش میکند حلقه فشار را تنگتر کند اما در میدان نظامی با هزینهای روبهرو شده که ارقام آن به دهها میلیارد دلار رسیده است. در تازهترین تحول، کاخ سفید شامگاه جمعه اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا لایحه موسوم به «قانون تحریم روسیه و ایران لیندزی او. گراهام در سال ۲۰۲۶» را به قانون تبدیل کرده است؛ قانونی که تحریمهای موجود علیه ایران را تمدید و دامنه اقدامات تحریمی علیه روسیه را نیز گسترش میدهد.
این قانون پیش از امضای ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۶۲ رأی موافق در برابر ۱۵۹ رأی مخالف تصویب شده بود و پیشتر نیز در سنا با ۸۶ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف به تصویب رسیده بود.اما درست در زمانی که کاخ سفید فرمان تشدید فشار اقتصادی را امضا میکند، تصاویر و گزارشهایی منتشر شده که روایت دیگری از هزینههای سیاست قدرت آمریکا در منطقه ارائه میدهد؛ تصاویری که از گستردگی خسارت واردشده به پایگاههای نظامی آمریکا حکایت دارد.
وقتی CBS پرده را کنار زد
چند روز پیش، شبکه آمریکایی CBS Newsبا انتشار تصاویر اختصاصی، برای نخستین بار بخشهایی از خسارات گسترده واردشده به چندین موضع و پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه را به تصویر کشید. این تصاویر توسط نظامیان فعال آمریکایی و بهصورت ناشناس در اختیار این رسانه قرار گرفته بود؛ موضوعی که خود CBS علت آن را محدودیتهای شدید رسانهای در ارتش آمریکا عنوان کرده است.در یکی از مهمترین تصاویر، اصابت مستقیم به بخش عقبی یک فروند هواپیمای چهارموتوره بوئینگ E-۳ سنتری در پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» عربستان سعودی دیده میشود؛ بهگونهای که دم هواپیما از بدنه سوخته آن جدا شده و رادار چرخان هواپیما نیز آسیب دیده است.
تصاویر دیگری از پایگاه «کمپ بوهرینگ» در کویت، ساختمانها، آسایشگاهها و تجهیزات آسیبدیده را نشان میداد. CBS همچنین تصویری از یک ساختمان آسیبدیده در کمپ عریفجان کویت منتشر کرد. این رسانه آمریکایی به نقل از یکی از نظامیان مستقر در منطقه نوشت: «این خسارت سنگینی است که به پایگاههای ما وارد شده و به مردم آمریکا اطلاع داده نشده است.»CBS همچنین پیشتر، در گزارشی جداگانه، از آسیب دیدن چند فروند هواپیمای نظامی آمریکا در پایگاه «موفق السالتی» اردن خبر داده بود.
براساس این گزارش، یک فروند A-۱۰ با از دست دادن یک بال آسیب دید و حدود هشت فروند F-۱۵ نیز آسیبهای سبک دیدند.این تصاویر در شرایطی منتشر شد که دفتر بازرس کل وزارت دفاع آمریکا نیز از خسارتهای سنگین به تجهیزات نظامی این کشور خبر داده بود؛ گزارشی که از «خسارت تجهیزاتی» تا سقف ۷/۳ میلیارد دلار، از جمله آسیب دیدن یا از بین رفتن نزدیک به ۶۰ فروند هواپیما، سخن میگفت. همچنین سنتکام حملات ایران به مواضع آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن را گزارش کرده بود.
چند روز بعد؛ تصاویر میداستاچ از عریفجان
اما چند روز پس از گزارش اختصاصی CBS، رسانه آمریکایی MeidasTouch تصاویر تازهای از خسارت واردشده به یک پایگاه آمریکایی در کویت منتشر کرد؛ تصاویری که جزئیات بیشتری از شدت تخریب در این پایگاه را نشان میدهد. براساس این گزارش، در تصاویر منتشرشده چندین سازه بهطور کامل تخریب و آوار آنها در محوطهای وسیع پراکنده شده است. سازههایی که پیش از این فعال و سالم بودند، اکنون به تلی از آوار تبدیل شدهاند.
اما شاید مهمترین بخش تصاویر، مربوط به یکی از پناهگاههای مستحکم این پایگاه باشد؛ همان نوع سازه مقاومی که برای حفاظت از نیروها در زمان حملات ساخته شده است. براساس تصاویر منتشرشده، این پناهگاه نیز هدف اصابت مستقیم قرار گرفته است.اهمیت این تصویر در آن است که سازهای که اساسا برای محافظت از نیروهای آمریکایی در برابر حملات طراحی شده، خود هدف قرار گرفته و آسیب دیده است.
در گزارش میداستاچ همچنین به خسارت واردشده به بخشهایی از زیرساختهای پایگاه و باند پرواز اشاره شده است. مجموعه این تصاویر، چند روز پس از گزارش CBS تصویری تکمیلکننده از ابعاد خسارت در پایگاههای آمریکا در کویت ارائه میکند.به این ترتیب، آنچه ابتدا در تصاویر منتشرشده از سوی CBS در چند نقطه از منطقه دیده شد، چند روز بعد با تصاویر تازه از کویت ابعاد بیشتری پیدا کرد؛ از هواپیمای آسیبدیده در عربستان تا ساختمانها و تجهیزات تخریبشده در بوهرینگ و عریفجان و حالا تصاویر پناهگاه و سازههای تخریبشده یک پایگاه آمریکایی در کویت.
وقتی سنگرها هم مصون نیستند
اهمیت این تصاویر زمانی بیشتر میشود که آنها را در کنار گزارشهای رسمی آمریکا قرار دهیم.گزارش بازرس کل وزارت دفاع آمریکا تأیید کرده است که حملات ایران به صدها ساختمان و سازه در پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا آنها را تخریب کرده است. این گزارش همچنین از آسیب یا انهدام شماری از هواپیماها و پهپادهای آمریکایی خبر داده است.
یکی از مهمترین پیامدهای این حملات برای ارتش آمریکا، تغییر در نحوه پشتیبانی از نیروهای مستقر در منطقه بوده است. گزارش بازرس کل پنتاگون میگوید پس از آسیب دیدن پایگاه دریایی آمریکا در بحرین، فرماندهی مرکزی آمریکا مجبور شد بخشی از خطوط پشتیبانی خود را به مراکز جایگزین و دورتر منتقل کند؛ اقدامی که چرخههای لجستیکی طولانیتری را به همراه داشته است.این گزارش همچنین از آسیب یا انهدام تا ۳۰ پهپاد MQ-۹ Reaper و هفت هواپیمای سوخترسان KC-۱۳۵ خبر داده است.
بنابراین برخلاف تصویری که معمولا از برتری و مصونیت پایگاههای این کشور ارائه میشود، حضور نظامی آمریکا در منطقه، در برابر حملات موشکی و پهپادی آسیبپذیر است.این واقعیت در اظهارات اخیر ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز بازتاب یافته است. او هشدار داده که ارتش آمریکا باید از این پس این فرض را مبنا قرار دهد که یگانهایش توسط سامانههای خودمختار ردیابی و شکار خواهند شد و در طیفهای مختلف ارتباطی با اخلال مواجه میشود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهارات نوشت: «دورانی که در آن F-۳۵ ها و ۱۵F های شما شکار میشوند و شما مجبورید گزارش دهید که فقط آسیب دیدهاند، همین حالا هم آغاز شده است.»رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چیزی که زمانی صرفا یک کابوس وحشتناک بود، اکنون به واقعیت روزمره تبدیل شده است. با آن کنار بیایید.کنار هم گذاشتن سخنان فرمانده ارشد آمریکایی با گزارش بازرس کل پنتاگون و تصاویر منتشرشده از سوی CBS و میداستاچ، تصویری از میزان آسیبپذیری زیرساختهای نظامی آمریکا در منطقه ارائه میدهد.
۴۳.۶ میلیارد دلار برای جنگ
اما شاید روشنترین تصویر از هزینه این رویارویی را نه تصاویر تخریبشده، بلکه اعداد ارائه کنند.بر اساس برآورد جدید فرماندهی مرکزی آمریکا که در اختیار قانونگذاران قرار گرفته، هزینه جنگ آمریکا تا سوم سپتامبر به ۶/۴۳ میلیارد دلار رسیده است. طبق همین گزارش، هزینه مهمات از ۲۱.۷ میلیارد دلار به ۲۸.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا نیز پیشتر هزینه جنگ تا اول اوت را حدود ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرده و گفته بود ادامه درگیری میتواند حدود دو تا سه میلیارد دلار در ماه هزینه داشته باشد. البته این رقم هزینه تعمیر پایگاههای آسیبدیده در منطقه را شامل نمیشود. از سوی دیگر، گزارش بازرس کل پنتاگون از کمبود موجودی برخی مهمات پیشرفته و گلوگاههای تولید و تأمین مجدد تسلیحات خبر داده است. در میان تجهیزات پرمصرف، موشکهای رهگیر سامانههای پاتریوت و تاد جایگاه ویژهای دارند.
تحریم در سایه خسارت نظامی
واشنگتن اکنون تلاش میکند فشار اقتصادی خود را علیه ایران و روسیه تشدید کند و دامنه آن را به روابط اقتصادی کشورهای ثالث نیز بکشاند اما در میانه این تحرکات اقتصادی، آنچه بیش از پیش توجه رسانهها و افکار عمومی را جلب کرده، حجم خسارت واردشده به زیرساختها و تجهیزات نظامی آمریکاست.به بیان دیگر، تحریم همچنان یکی از ابزارهای اصلی فشار اقتصادی واشنگتن است اما همزمان با آن، تصاویر منتشرشده از پایگاههای آمریکا در منطقه نشان میدهد خود این کشور نیز در جریان جنگ هزینههای سنگینی متحمل شده است.از این منظر، تصاویر عریفجان و دیگر پایگاههای آسیبدیده را باید فراتر از چند عکس از یک پایگاه نظامی دید.
تصاویر CBS در ۱۵ سپتامبر و تصاویر میداستاچ در چند روز بعد، در کنار گزارشهای رسمی پنتاگون، زنجیرهای از شواهد رسانهای و رسمی را درباره گستردگی خسارت به مواضع آمریکا در منطقه شکل میدهد.عریفجان، بوهرینگ، پایگاه شاهزاده سلطان، اردن و دیگر مواضع آسیبدیده، در کنار رقم دهها میلیارد دلاری هزینه جنگ، تصویری از هزینههای سنگین حضور نظامی واشنگتن در منطقه ارائه میکند؛ هزینهای که با ادامه درگیری، ابعاد آن میتواند افزایش یابد.
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