به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان در ابتدای این بازدید دوساعته در بخش اورژانس بیمارستان شهدای یافتآباد حضور پیدا کرد.
وی با قدردانی از زحمات کادر درمان، ضمن گفتوگو با بیماران و همراهان آنها نسبت به عدم تعیین تکلیف به موقع چند بیمار در بخش اورژانس، نکاتی را متذکر شد.
درمانگاههای تخصصی بیمارستان مقصد بعدی رئیس یکی از مهمترین نهادهای نظارتی کشور بود. دکتر خدائیان پس از ملاحظه معطلی مراجعهکنندگان در راهروهای درمانگاهها، خواستار ارائه توضیحاتی در این زمینه از سوی مسئولان بیمارستان شد.
در این بازدید تعداد قابلتوجهی از مراجعهکنندگان به بیمارستان شهدای یافتآباد، از وجود مشکلاتی در سیستم نوبتدهی گلایه کردند که رئیس سازمان بازرسی کل کشور با مشاهده و بررسی عملکرد سیستم اینترنتی اخذ نوبت درمانگاه، تأکید کرد که هرچه سریعتر مشکلات موجود در این زمینه مرتفع گردد.
نبود متخصص رادیولوژی برای انجام سونوگرافی در طول هفته، عدم وجود دستگاه ام آر ای، کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص در همه ایام و عدم برخورداری از دستگاههای دیالیز به تعداد کافی از جمله مشکلات مراجعهکنندگان تنها بیمارستان دولتی منطقه ۱۸ بود که با رئیس سازمان بازرسی در میان گذاشته شد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در بخشهای کرونا، داخلی، سوختگی، قلب و آی سی یو سوختگی حضور یافت و ضمن عیادت از بیماران و ارزیابی نحوه ارائه خدمت و حضور پزشکان برای معاینه بیماران بستری، گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات مراجعهکنندگان شد.
وی همچنین پای درد دل کادر درمان بیمارستان شهدای یافتآباد هم نشست و ضمن قدردانی از زحمات آنها به دلیل خدمترسانی مطلوب بهرغم کمبودهای موجود، از صبر و فداکاری آنها تجلیل کرد و از پیگیری مشکلات این قشر از جامعه از طریق وزارت بهداشت خبر داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در بخش سیتیاسکن، نحوه خدمترسانی در این واحد را مورد بررسی قرار داد و نکاتی را متذکر شد.
خدائیان در جریان این بازدید و پس از اطلاع از اینکه عایدات موقوفات مرتبط با این بیمارستان از سوی اداره اوقاف تخصیص پیدا نمیکند، با تأکید بر اینکه باید ارائه خدمات در بیمارستان فوق به قشر هدف رایگان باشد، بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد که فوراً گزارشی در این زمینه تهیه و موضوع را از طریق وزارت بهداشت و سازمان اوقاف پیگیری نماید.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان این بازدید با بیان اینکه تجهیزات و امکانات بیمارستان شهدای یافتآباد باوجود تحت پوشش قرار دادن یکمیلیون و دویست هزار نفر، پاسخگوی نیازهای مراجعهکنندگان نیست بر انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات تأکید کرد.
عضو شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به فرسوده بودن بنا و تجهیزات بیمارستان و ضرورت برنامهریزی برای حضور مستمر پزشکان متخصص و فوق تخصص، بر انجام اقدامات لازم برای تغییر سطح بیمارستان از درمانی به آموزشی - درمانی تأکید کرد و گفت: با توجه به تراکم جمعیت و آمار بالای مراجعهکنندگان میتوان با آموزشی - درمانی شدن بیمارستان و آماده شدن بیمارستان جدید و تجمیع ساختمانهای پراکنده، به نحوه خدمترسانی سرعت و کیفیت بخشید.
خدائیان با بیان اینکه موضوع عدم اختصاص عایدات از سوی اوقاف با جدیت از سوی سازمان بازرسی پیگیری میشود، گفت: بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان از همین امروز مکلف میشود موضوع را بررسی و پیگیری لازم برای پرداخت عایدات از سوی اداره اوقاف به بیمارستان تا حصول نتیجه انجام دهد.
این مسئول عالی قضائی اظهار کرد که با توجه به وسعت و تراکم جمعیت منطقه تحت پوشش، ضروری است وزارت بهداشت در زمینه نیروی متخصص و فوق تخصص و تجهیزات عنایت خاصی به این مرکز درمانی داشته باشد.
بنابراین گزارش در بازدید از بیمارستان شهدای یافتآباد، دکتر مسعودی اصل بازرس امور بهداشت و درمان و مهدی بهادر مدیرکل حوزه ریاست سازمان بازرسی نیز حضور داشتند.
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