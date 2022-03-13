توپ گرانی مکمل غذایی دام و طیور به زمین پتروشیمی ها افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سعیدیان در نشست خبری امروز یکشنبه ۲۲ اسفند به افزایش قیمت اسید فسفریک از سوی شرکتهای پتروشیمی اشاره و اظهار کرد: گرانی این محصول باعث بالا رفتن قیمت مکمل غذایی که در تغذیه دام و طیور استفاده میشود، شده است.
دبیر انجمن تولید کنندگان دی و مونو کلسیم فسفات کشور افزود: شرکتهای پتروشیمی نرخ اسید فسفریک که ماده اولیه تولید دی و مونو کلسیم فسفات است را ۲۴ درصد افزایش دادند که به عنوان مکمل غذایی دام و طیور استفاده میشود.
به گفته این فعال صنعت خوراک دام و طیور، مکمل غذایی دی و مونو کلسیم فسفات ۱.۵ درصد نهاده دامی مصرفی دام و طیور را تشکیل میدهد اما نقش مهمی در تأمین فسفر این حیوانات دارد که بدون آن تخم مرغ تشکیل نمیشود و یا بیماریهای مختلف استخوانی میگیرند.
وی گفت: شرکتهای پتروشیمی میگویند با افزایش قیمت نفت و فراوردههای آن، کرایه حمل بیشتر شده و روی نرخ اسید فسفریک هم تأثیر گذاشته است.
سعیدیان افزود: برای تولید اسید فسفریک باید خاک از سوریه به ایران بیاورند که کرایه حمل کامیونها بیشتر شده است، خاک فسفات سوریه نسبت به ایران بهتر است و به همین دلیل شرکتهای پتروشیمی از آن استفاده میکنند.
دلیل دومی که شرکتهای پتروشیمی برای گران کردن اسید فسفریک بیان میکنند، گران شدن هزینه استحصال اسید سولفوریک از گوگرد به دلیل گران شدن قیمت گاز است.
دبیر انجمن تولید کنندگان دی و مونو کلسیم فسفات کشور اعلام کرد در پی گران شدن ۲۴ درصدی اسید فسفریک، این انجمن نیز محصول مکمل غذایی خود موصوف به دی و منو فسفات کلسیم خود را به ۱۹,۵۰۰ تومان در هر کیلو افزایش داده است.
وی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان به گران کردن نهادههای دام و طیور راضی نیستیم اما گران شدن مواد اولیه توسط پتروشیمیها ما را به این کار واداشته است.
کاهش سهمیه اسید فسفریک تولیدکنندگان مکمل دامی به یک سوم
دبیر انجمن تولیدکنندگان دی و مونو کلسیم فسفات یادآور شد: اصرار وزارت جهاد کشاورزی به تأمین کود فسفاته در داخل باعث شده شرکتهای پتروشیمی سهمیه اسید فسفریک ۴۷ کارخانه را به یک سوم کاهش دهند و تعداد زیادی از این کارخانهها یا تعطیلند یا با ظرفیت کم کار میکنند.
به گفته این مقام مسئول بخش صنفی، در این کارخانهها ۵ هزار کارگر اشتغال مستقیم و ۲ هزار نیز اشتغال غیر مستقیم دارند.
دبیر انجمن تولید کنندگان دی و مونو کلسیم فسفات کشور با بیان اینکه کاهش سهمیه مواد اولیه آنها به تولید داخل ضربه میزند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با برنامه تولید کود در داخل به تولید سایر نهاده دامی ضربه زده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی کرونا کشورها صادرات انجام نمیدهند، ضمن اینکه واردات این محصول هزینه زیادی برای کشور دارد و دولت باید تلاش کند تا مواد اولیه این نهاده دامی را تأمین کند.
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