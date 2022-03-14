درخواستی برای لغو تحریم ها نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، همزمان با درگیری و جنگ در اوکراین، ایالات متحده، کشورهای اتحادیه اروپا و تعدادی از کشورهای دیگر از جمله ژاپن و کانادا تحریم‌های جدید گسترده‌ای را علیه روسیه و سازمان‌های بزرگ روسی اعمال کرده‌اند.

در همین ارتباط نیز «سرگئی ورشینین» معاون وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که روسیه از ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست لغو تحریم‌ها را نخواهد داشت، زیرا فشار غرب مسیر مسکو را تغییر نمی‌دهد.

به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، واشنگتن و اتحادیه اروپا «بسیار تلاش کرده‌اند» تا حد امکان تحریم‌ها را علیه روسیه به‌عنوان وسیله‌ای برای معکوس کردن مسیر کرملین اعمال کنند، «تا ما را مجبور کنند تصمیم‌های گرفته شده را تغییر دهیم، اما هیچ چیزی از این تحریم‌ها حاصل نمی‌شود.»

این دیپلمات ارشد روسی خاطرنشان کرد که روسیه «خواهان لغو این تحریم‌ها نخواهد شد»، زیرا دستورات علیه ملت ما غیرقانونی است و علاوه بر این، تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای اعمال فشار غرب کارایی ندارند. ورشینین گفت: «ما درخواستی برای لغو این تحریم‌ها نخواهیم داشت. ما به سادگی با تکیه بر دوستان و همفکرانی که داریم، اقتصاد خود و توانایی خود را برای توسعه مستقل دنبال خواهیم کرد.»

از جمله تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه، محدودیت‌های مالی، بسته شدن حریم هوایی و بسیاری از اقدامات فلج کننده دیگر است، در حالی که تعدادی از سیاستمداران و شرکت‌های روسی و همچنین رسانه‌ها و مؤسسات مالی، ممنوعیت و تعطیلی پیش از این نیز از سوی کشورهای غربی تجربه کرده بودند.

علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های چندملیتی از جمله مایکروسافت، اپل، سونی، ویزا، مسترکارت و بسیاری دیگر، ظاهراً فعالیت‌های خود را در روسیه متوقف کرده یا بازار روسیه را ترک کرده‌اند.

پیشتر «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه تحریم‌های غرب بسیار جدی است، گفته بود که کرملین از قبل برای آن آماده شده بود.