نهمین کنگره ملی ادبیات پایداری به میزبانی شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر ذوالفقاری ظهر دوشنبه در اختتامیه کنگره ملی ادبیات پایداری که به میزبانی چهارمحال و بختیاری برگزار شد با تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: شهدا و رزمندگان با از خود گذشتگی و ایثارگری در هشت سال دفاع مقدس از دین و کشور دفاع کردند.

وی میزبانی از کنگره ملی ادبیات پایداری را توفیقی بزرگ برای چهارمحال و بختیاری عنوان کرد و ادامه داد: ادبیات مقاومت و دفاع مقدس باید به دانشگاه‌ها ورود پیدا کند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هشت دوره از این کنگره در استان کرمان برگزار شد، تصریح کرد: تحقق فرمان رهبر انقلاب در راستای ورود ادبیات پایداری به دانشگاه‌ها، شناسایی نویسندگان و خبرگان ادبیات پایداری، استفاده از ظرفیت دانشجویان و فعالان در تولید محتوای ادبیات پایداری، پرداختن به آثار ادبیات پایداری و معرفی عوامل تأثیر گذار و نقش آفرین به نسل جوان با زبان علم از جمله اهداف برگزاری این کنگره ملی است.

سرهنگ ذوالفقاری با اشاره به اینکه مقالات پذیرش شده به عنوان محتوای درسی در دانشگاه‌ها استفاده خواهد شد، مطرح کرد: موضوعات این کنگره در ۲۰ عنوان با توجه به نیاز جامعه و دانشگاه مشخص و به روزرسانی شد.

وی با بیان اینکه آثار ارسالی نسبت به سال گذشته رشد سه برابری داشت، افزود: بیش از ۹۰ مقاله به این کنگره ارسال شد که توسط ۳۰ داور کشوری مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری گفت: از بین مقالات ارسالی ۱۰ مقاله به عنوان برگزیده انتخاب شد.

سرهنگ ذوالفقاری با بیان اینکه مقالات برگزیده به صورت رایگان در مجلات علمی و پژوهشی منتشر خواهد شد، گفت: مقالات پذیرفته شده و مورد تائید هیئت داوران در سامانه‌های ISC و سیویلیکا نمایه خواهد شد.