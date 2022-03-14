جوانان پیشگامان و پیش آهنگان جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (دوشنبه ۲۳ اسفند) در نشست هم‌اندیشی با جوانان فعال فرهنگی و اجتماعی سراسر کشور به مناسبت روز جوان، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت علی‌اکبر (ع) گفت: برای من مایه افتخار است که روزی را که به عنوان روز جوان نامگذاری شده را در خدمت جوانان کشور هستم، به ویژه آنکه حرف‌ها و درد و دل‌های آن‌ها را در حوزه‌های مختلف شنیدم.

وی افزود: برای آغاز حرف بر سر دو راهی قرار گرفتم که بحث را از کجا شروع کنم و چطور بگویم که هم حرف دل خود را زده باشم و هم اگر خدا لطفی کند، به دل شما جوانان بنشیند و این جلسه تشریفاتی و مناسبتی برگزار نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: می‌خواهم از همه بحث‌های حاشیه‌ای بگذرم، یکی از جوانان در صحبت‌های خود خطاب به بنده گفت که شما در سن ۲۱ سالگی سرلشکر بوده‌اید، من به شما می‌گویم هرگز این طور نبوده است.

قالیباف اضافه کرد: ممکن است از نظر سیستماتیک و جایگاهی چنین برداشتی وجود داشته باشد، اما من روزی مسئول بچه رزمنده‌هایی بودم که یک سال قبل خودم در کنار آن‌ها قرار داشتم، من پادویی شهیدان رستمی و نظرنژاد را می‌کردم و همه عشق من این بود که یک بار حتی به قدر کمی با آن‌ها همکلام شوم.

وی افزود: علی‌رغم آنکه مسئولیت داشتیم، اما آن روزها موضوع فرمانده لشکری یا جایگاه به ذهنمان خطور نمی‌کرد. به یاد دارم زمانی که شهید چراغ‌پور فرمانده من بود و مدتی بعد از آن من مسئولیت گرفتم و او کار قبلی من را انجام می‌داد، اما باز هم شرایط هیچ تفاوتی با قبل نداشت، اصلاً موضوعی تحت این عنوان که چه کسی بالاتر و چه کسی پایین‌تر باشد، مطرح نبود، هنوز درجه و سازمانی تعریف نشده بود.

قالیباف گفت: در مثالی می‌توانم بگوییم که گروه‌های جهادی که این روزها از طرف مدارس و دانشگاه‌ها برای کمک‌رسانی دور هم جمع می‌شوند را نگاه کنید، در زمان جنگ هم، چنین فضایی حاکم بود.

وی تصریح کرد: اینکه با شما صریح صحبت می‌کنم از این بابت است که از روز اول بر این باور بودم که همانطور که انقلاب به من اعتماد کرد، من هم به جوانان اعتماد کنم. البته انقلاب به من مسئولیت نداد، اما فرصت کار داد؛ من هیچگاه برای شغل نیامده‌ام ولی براساس اعتقادی که داشتم هر جا بعد از جنگ فعالیت کردم، فرصت را برای کار جوانان نیز فراهم آوردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بسیاری از جلساتی که حضور می‌یافتم، به من می‌گفتند یا حتی می‌شنیدم که قالیباف نمی‌تواند با آدم‌های نام و نشان‌دار و سرشناس کار کند، در پاسخ به این موضوع می‌گفتم که من با جوانان ناشناخته کار کرده‌ام و همین کار خروجی داشته است، اما باید خروجی این عملکرد را در کنار عملکردهای دیگر بگذاریم و بعد قضاوت کنیم که نتیجه کدام بهتر بوده است.

قالیباف گفت: من هم به جوانان اعتماد داشتم و هم فرصت را برای فعالیت آن‌ها فراهم کردم، هر جا که مسئولیت داشتم و می‌توانستم در حوزه‌های مختلف نقشی ایفا کنم در زمینه جوانگرایی تلاش کرده‌ام. امروز هم در مجلس برای گسیل جوانان به این حوزه تلاش می‌کنم.

وی افزود: بسیاری از افراد نزد من می‌آمدند تا برای فرصت شغلی آن‌ها اقدام کنم، من به آن‌ها می‌گفتم کار می‌خواهید یا شغل؟ این دو با هم فرق می‌کند. کار یعنی هویت، شخصیت، حیات، شادابی ولی شغل یعنی بروکراسی و زندگی اداری. وقتی شغل اولویت باشد، دغدغه فرد، کار نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این انقلاب اگر به پیروزی رسید از این بابت بود که رهبری امام (ره) را داشت؛ مردی که اولین بار در ۱۵ سالگی با او آشنا شدم و تا وقتی به یاد دارم ایشان جز برای خدا کلامی نگفتند و جز در راه خدا گامی برنداشتند. امام خمینی به مردم تکیه و به جوانان اعتماد کرد. جوانان هم با روح بلندی که داشتند، ارتباطی وسیع و صمیمی با امام خود برقرار گرفتند.

قالیباف اضافه کرد: در سخنرانی‌های امام ببینید که وقتی مشکلی در رابطه با مسئولان ایجاد می‌شد، امام خطاب به دستگاه‌ها مطلبی بیان نمی‌کردند، بلکه خطاب به مردم می‌گفتند «مردم! فلان قضیه را حل کنید»

وی عنوان کرد: امام فرمودند کاری که مردم انجام می‌دهند را دولت نباید انجام دهد، دولت باید کاری را انجام بدهد که مردم نمی‌خواهند یا نمی‌توانند. خداباوری و مردم‌باوری راه امام بود که در جامعه نهادینه شد، البته نهادهایی مثل جهاد سازندگی و سپاه که اوایل انقلاب آغاز به کار کردند؛ پیش از آنکه شکل سازمانی پیدا کنند ماه‌ها کار و فعالیت داشتند.

رئیس مجلس گفت: وقتی از جوانی حرف می زنیم یعنی اعتقاد داریم که جوانان، پیشگامان و پیشاهنگان جامعه هستند. حضرت آقا از جوانان مؤمن، آگاه، دانا، شجاع، کاردان و کاربلد در موضوع جوانگرایی یاد می‌کنند؛ جوانانی که هم خوب کار می‌کنند و هم کار خوب می‌کنند.

قالیباف در ادامه گفت: نباید به این موضوع توجه کنیم که دیگران درباره ما چه می‌گویند؟ وجدان ما باید بداند که انقلابی بودن و سایر ویژگی‌هایی که به آن اشاره کردیم در ما وجود دارد و یا دست کم به سمت این ویژگی‌ها در حرکت هستیم.

وی با اشاره به اینکه در میان صحبت جوانانT نام شهید سلیمانی آورده شد، افزود: وقتی شهید سلیمانی به شهادت رسید، رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر ایشان شهید نشده بود، من تا ۱۰ سال دیگر هم او را در جایگاهی که بود، نگاه می‌داشتم. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر جوانگرایی تأکید دارند، می‌توان دریافت کرد که شهید سلیمانی را جوان می‌دانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پاکی، چابکی، نترس بودن، روشن‌اندیشی، بن‌بست‌شکنی، نوآوری، دانایی، کارآمدی، خستگی‌ناپذیری، ایمان، اخلاص و انقلابی‌گری، بی‌ادعا بودن، دوری از قبیله‌گرایی و سیاسی‌کاری از ویژگی‌های سردار سلیمانی بود که رهبر انقلاب از آن‌ها یاد می‌کردند و این صفات باعث می‌شد تا شهید سلیمانی را حتی تا سن ۷۵ سالگی مناسب این سمت بدانند.

قالیباف با تأکید بر اینکه غرض از جوانگرایی حتماً سن نیست، بیان کرد: اوایل انقلاب به اقتضای شرایط جوانان زیادی در صحنه بودند، اما باید بدانید همان زمان گروه زیادی از جوانان در خانه مانده یا به جای صحنه کار، به دنبال بروکراسی بودند.

وی عنوان کرد: سیستم بروکراسی امروز اسب سرکشی شده که در مهار کسی نیست و این بدان علت است که این سیستم از مردم فاصله گرفته، ذینفع نهایی را جامعه نمی‌داند، مدیریت را صرفاً یک فن می‌شناسد و بدون خداباوری تفاوتی میان مدیر اسلامی و مدیر غیراسلامی قائل نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جوانان فرصت خطا دارند، گفت: بر این باور نیستیم که نباید به جوانان فرصت خطا داده شود، چرا که این ظلم به آن‌ها است اما من هم امروز با این سن اگر چابکی فعلی را نداشته باشم نباید در این جایگاه قرار بگیرم.

قالیباف تأکید کرد: مدعی هستم که در میان همه نمایندگان مجلس کسی به اندازه من وقت نمی‌گذارد، چرا که اعتقاد دارم اگر این مسئولیت را بر عهده گرفته‌ام، نماینده‌ای نباید بیشتر از من کار کند.

وی اظهار کرد: اشکالات ما البته اشکالات قابل‌توجهی هستند زمانی به وجود آمدند که از ویژگی مردم‌باوری و خداباوری فاصله گرفته است، راه اصلاح و حل مشکلات نیز این است که از این خطا توبه کنیم و به این دو اصل بازگردیم، چرا که مشکلاتی که امروز داریم ریشه در همین موضوع دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باور من این است که باید برای کار تلاش کنیم و الزاماً کار کردن در نظام بروکراسی و اجرایی تعریف نمی‌شود، دوستان من شاهد هستند که در طول ۴۳ سال گذشته تنها دو سال در جایی و به صورت رسمی فعالیت نداشته‌ام. بعد از آن که از شهرداری بیرون آمدم پس از چند ماه مدیرانی که با آن‌ها کار کرده بودم را در مسجدی جمع کردم و به آن‌ها گفتم منتظر من نباشید که جایی بروم و شما هم به همانجا بیایید. در شرایط فعلی نگاه من این است که در این مسجد فعالیت جهادی را با همان شدت و حدت قبل ادامه دهم. جالب است بدانید از آن جمع هیچ کس در آن فعالیت جهادی با من همراهی نکرد.

قالیباف گفت: ممکن است وظیفه و مسئولیت ما حتی در حد برداشتن یک سنگ باشد. باید بدانیم برداشتن یک سنگ یا مدیریت یک کار عمرانی در نزد خداوند با هم تفاوتی ندارد. مهم این است که هر کس هر جایی که قرار داشته باشد به وظیفه خود عمل کند. اگر جهادی کار کنیم خداوند برای همه اهداف مخصوصاً محرومیت‌زدایی به ما کمک می‌کند. من به همکاران خود گفتم روزی در مسجدی جهادی عمل کردیم و همین باعث شد تا امروز موفق شویم مبلغ قابل توجهی را به محرومیت‌زدایی اختصاص دهیم. باید به یاد داشته باشیم اگر محرومین را نادیده بگیریم خدا فرصت کار و خدمت را از ما خواهد گرفت.

وی افزود: تک‌تک جوانان می‌توانند تحول لازم در کشور را ایجاد کنند، گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری بارها در آن به نقش جوانان تأکید کرده‌اند با احیای روحیه انقلابی و جوان‌گرایی می‌تواند محقق شود و این وظیفه همه ما است که در این مسیر حرکت کنیم.

رئیس مجلس همچنین با اشاره به اینکه افراد مختلفی برای انتصاب در سمت‌های مختلف به او فشار می‌آورند، گفت: روزی نیست که به وضع خود به علت شرایطی که حتی در مجلس انقلابی پیش آمده، گریه نکنم، چرا که می‌بینیم آنچه که باید باشد، نیست.

قالیباف با طرح این پرسش که شهید سلیمانی با کمک چه کسانی مقابل آمریکا و داعش ایستاد، عنوان کرد: حاج قاسم با عده‌ای پابرهنه و مؤمن که به سنت‌های الهی باور داشتند در مقابل دشمن ایستادگی کرد.

قالیباف گفت: شهید سلیمانی با «زینبیون»، «فاطمیون»، «حیدریون» و مستضعفین راه خود را دنبال کرد که امام (ره)درباره آن‌ها فرمودند کسانی تا آخر خط با این انقلاب می‌مانند که طعم فقر و محرومیت را چشیده باشند. باید بدانید کسانی که خوشگذران نیستند و سختی دیده‌اند در این راه حضور خواهند داشت و شهید سلیمانی با همین افراد پوزه آمریکا را در خاورمیانه به زمین زد.

رئیس مجلس افزود: در اقتصاد هم همین طور است. اگر به معنای واقعی کلمه، کار کردیم و سفره‌ای را برای ارتزاق خود و دیگران گذاشتیم، خداوند به ما توفیقات بیشتری خواهد داد، اما اگر به دنبال مادیات و پست و مقام باشیم برکت و موفقیتی حاصل نخواهد شد چرا که این رویکرد با سنت‌های الهی سازگار نیست.

وی عنوان کرد: با همه وجود خود می‌گویم که تحول در کشور را در نسل شما جوانان انقلابی، کاری، پرانگیزه، خالص و با صفا میبینم. مطمئن باشید تا روزی که مسئولیت داشته باشم، همین نگاه را خواهم داشت و وظیفه دارم بستر را برای شما جوانان فراهم کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید به مردم تکیه داشته باشیم و توفیقات خود را از خداوند بخواهیم، نه اینکه در خانه بمانیم یا به فکر لابی باشیم، باید برای خدمت به مردم تلاش مضاعف کنیم و مطمئن باشید که عزت و ذلت در دست خداوند است.