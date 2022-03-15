ابراز مخالفت ایران با جنگ در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی ضمن تبیین موضع جمهوری اسلامی مبنی بر مخالفت با جنگ و لزوم توجه به راه حل سیاسی و گفتگوی دیپلماتیک، نشست اخیر وزرای خارجه اوکراین و روسیه را در ترکیه مهم خواند و بر اهمیت تداوم و تقویت مسیر سیاسی تاکید کرد.

امیرعبداللهیان با اشاره به ریشه بحران اوکراین اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از هر تلاش سیاسی برای حل و فصل این بحران حمایت می‌کند. ما بدون اتخاذ رویکرد دوگانه مخالف جنگ در اوکراین، افغانستان، یمن و … هستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به ارسال کمک‌های انسان دوستانه از سوی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پناهجویان اوکراینی در مرز لهستان خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی با وزیر خارجه لهستان در حال هماهنگی برای استقرار تیم پزشکی هلال احمر در مرز مشترک اوکراین و لهستان بمنظور کمک به پناه جویانست.

امیرعبدالهیان همچنین خواستار کمک دولت اوکراین به یک خانواده ٤ نفره ایرانی گرفتار در مناطق درگیری برای خروج از این منطقه ناامن شد.

دمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین نیز ضمن تشکر از موضع ایران مبنی بر مخالفت با جنگ و ارسال کمک‌های بشردوستانه از سوی جمهوری اسلامی ایران به مرز مشترک اوکراین و لهستان برای کمک به پناه جویان این کشور تاکید کرد: دولت اوکراین حداکثر تلاش خود را برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک از جمله اماکن متعلق به جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آورد.

وی همچنین ضمن تاکید بر موضع کشورش مبنی بر این که اوکراین خواستار توقف جنگ و درگیری است، با اشاره به گفت و گوی اخیرش با لاوروف تداوم گفت و گو ها را برای خاتمه بحران ضروری دانست. وی ضمن قدردانی از موضع ایران در مخالفت با جنگ، خواستار حمایت سیاسی ایران برای توقف جنگ شد.