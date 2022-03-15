برگزاری محفل ادبی «در انتظار بهار» به مناسبت میلاد منجی عالم بشری

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم زندی با بیان اینکه برای برگزاری این برنامه میزبان شاعران مطرح کشوری هستیم، گفت: کمال شفیعی شاعر و دبیر کارگروه ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری کشور، حسنا محمدزاده و غلامرضا بکتاش میهمانان ویژه عصر شعر «در انتظار بهار» هستند.

وی با اشاره به اینکه در این محفل، میزبان شاعران پیشکسوت و جوان استان نیز خواهیم بود، گفت: میرهاشم میری، جواد نوری، حجت یحیوی، مهدی طراوتی توانا، مریم زرنشان، محسن کریمی، سعید جلیلی هنرمند، شکوفه رضایی، کمال امرایی، محمد صارمی شهاب، مسعود طاهری عضد، فرشاد قربانی سپهر پور، سید حسام حسینی، مرتضی جهانی مقدم، مریم برزگر و ریحانه نوری از شهرهای ملایر، تویسرکان، رزن، بهار و همدان به شعرخوانی خواهند پرداخت.

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان همدان، شعر آئینی را آمیزه ای از تعهدات ادبی، دینی و انسانی دانست و گفت: شعر آئینی یعنی ساختار، تکنیک و مؤلفه‌های زیبایی شناختی را در خدمت و استخدام مضمون و محتوای فاخر درآوردن که این سبک شعر علاوه بر «چگونه گفتن» به «چه گفتن» هم اهمیت می‌دهد.

این برنامه، چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن اندیشه مرکز همایش‌های قرآنی و بین المللی شهر همدان، واقع در بلوار ارم برگزار می‌شود و علاقه مندان می‌توانند در این برنامه حضور داشته باشند.