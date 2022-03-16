هواشناسی خراسان رضوی هشدار زرد صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی خراسان رضوی با صدور هشدار زرد اعلام کرد از اواخر وقت امروز تا روز جمعه استان خراسان رضوی تحت تأثیر سامانه ناپایدار و بارش‌زا همراه با جریانات سرد شمالی قرار می‌گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: از امشب، شاهد وقوع بارش در استان به‌ویژه در نیمه شمالی آن خواهیم بود به طوری که روز پنجشنبه این سامانه بارش‌زا تقویت شده و ضمن گسترش بارش‌ها باعث کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان خراسان رضوی خواهد شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: انتظار می‌رود از عصر پنجشنبه شاهد بارش برف و باران در بیشتر نقاط سردسیر نیمه شمالی استان باشیم که پیامد عملکرد این سامانه جوی منجر به کاهش محسوس دما می‌شود و پیش بینی می‌شود در نواحی سردسیر و کوهستانی استان دمای حداقل شبانه به کمتر از پنج درجه زیر صفر برسد.

همچنین این بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق است که در نواحی مستعد به صورت تگرگ خواهد بود به طوری که از عصر پنجشنبه بارش برف و باران در برخی نقاط استان همراه با کولاک پیش‌بینی می‌شود و یخ‌زدگی و لغزندگی محورها و معابر همراه با تشکیل مه و کاهش دید و احتمال آبگرفتگی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها، وزش باد شدید و احتمال بروز خسارت به محصولات باغی و کشاورزی، یخ زدگی و اختلال در سیستم حمل و نقل استان از دیگر پیامدهای این سامانه ناپایدار است.

در این اطلاعیه ضمن تاکید بر عدم توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، خودداری از عملیات کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، تأمین سوخت و تنظیم دمای گلخانه‌ها، دامداری‌ها و مرغداری‌ها توصیه شده است تا تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید صورت گیرد و در صورت ترددهای جاده‌ای در استان خراسان رضوی لازم است تجهیزات زمستانی استفاده شود.