ارتباطات مخابراتی در کانون زلزله برقرار است/بازگشایی تمامی محورها

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر پنجشنبه در برقراری ارتباط زنده با بخش خبری ساعت۱۴ شبکه اول سیما، گفت: متعاقب زلزله ساعت ۰۲:۴۵بامداد امروز با قدرت شش ریشتر در محدوده شهرستان بستک، به تمامی گروه‌های مدیریت بحران اعلام آماده باش شد و ساعت ۳ بامداد جلسه ستاد مدیریت بحران تشکیل شد.

وی افزود: چهار گروه ارزیاب شامل هلال احمر و اورژانس به کانون اصلی زلزله اعزام شدند و گروه های راهداری به دلیل کوهستانی بودن منطقه برای بازگشایی محورها اعزام شدند.

استاندار هرمزگان گفت: علی‌رغم شدت زلزله، خوشبختانه این زمین لرزه تلفات جانی و مصدوم نداشته است.

دوستی بیان کرد: پس از زلزله برق ۱۱ روستای قطع شده بود که به تبع آن ارتباطات مخابراتی هم قطع شد که پیش از ساعت ۱۱ امروز برق روستاها وصل و ارتباط مخابراتی این مناطق نیز مجدد برقرار شد.

وی اضافه کرد: کار بازگشایی مسیرها نیز از صبح امروز شروع شد و هم اکنون همه محورهای مواصلاتی در منطقه بازگشایی شده است.

استاندار هرمزگان با اشاره به واردشدن خسارت جزئی به منازل مسکونی در اثر وقوع زلزله، گفت: طی بازدیدهایی که از صبح امروز انجام شد، خسارت ها جزئی بوده اما به دلیل رعب ناشی از وقوع زلزله و به منظور اسکان اهالی این مناطق، چادر به اندازه کافی در کانون اصلی بحران توزیع شده که مردم بتوانند با آرامش این ساعات را پشت سر بگذارند.

استاندار هرمزگان از ساعت اولیه وقوع زلزله به منظور صدور دستور آنی برای خدمات رسانی بهتر به زلزله زدگان و رصد میدانی اقدمات در کانون زلزله حضور پیدا کرد.

احمد وحیدی وزیر کشور نیز صبح امروز در تماسی تلفنی با استاندار هرمزگان، بر بسیج همه ظرفیت‌های استانی برای بررسی و پیگیری وضعیت زلزله زدگان هرمزگان تاکید کرد.

وزیر بهداشت هم صبح امروز دستور داد مراکز درمانی و اورژانس دانشگاه‌های علوم پزشکی همجوار هرمزگان، برای پذیرش مصدومان احتمالی آماده باشند.

زلزله‌ای به توان ۶ ریشتر، ساعت ۲۲ و ۴۵ دقیقه بامداد امروز بستک در غرب هرمزگان را لرزاند.