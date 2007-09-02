9 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر بهروز علی شیری امروز بعد ازظهر در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه سرمایه به جایی می رود که دارای ویژگی های خاص خود باشد، تصریح کرد: جریان حرکت سرمایه با تبلیغات تغییر نمی کند، زیرا سرمایه گذاران مستقل از این مباحث عمل می کنند و می دانند که سرمایه آنها در کجا بازده خواهد داشت.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در پاسخ به این سوال که آیا طی سال های اخیر روند سرمایه گذاری خارجی در ایران منفی بوده است، گفت: گرچه طی دو دهه گذشته تحریم ها و تهدید هایی نسبت به سرمایه گذاری خارجی درایران برای شرکت های خارجی سرمایه گذار از سوی برخی کشورها مبنی برقرار گرفتن آنها در لیست سیاه صورت گرفته است اما همواره سرمایه گذاران خارجی به ایران آمده اند.

وی ادامه داد: بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی و سرمایه گذارانی که در سطوح بین المللی سرمایه گذاری می کنند، می دانند که ایران حتی یک پنی از پول هیچ سرمایه گذاری را نخورده است و در تمام انواع سرمایه گذاری ها از جمله فاینانس و سرمایه گذاری خارجی از جمله خوش حساب ترین کشورها بوده است.

علی شیری با بیان اینکه ایران حتی تعهدات شرکت های بخش خصوصی و عمومی قبل از انقلاب را در بخش سرمایه گذاری خارجی حل و فصل کرده است، افزود: ایران کشوری با این شرایط است، بنابراین به دلیل وضعیت خاص اقتصاد ملی، وضعیت خاص جغرافیایی و بالابودن نرخ بازده سود سرمایه گذاری سرمایه گذاران تشخیص می دهند که در ایران سرمایه گذاری نمایند.

وی افزود: نرخ پایین نیروی انسانی، نرخ 25 درصد معافیت مالیاتی، محیط اقتصادی، دسترسی به بازارهای منطقه، ارزان بودن حمل و نقل و غیره باعث شده سرمایه گذاران با وجود تبلیغات موجود و ریسک سرمایه گذاری در ایران سرمایه گذاری نمایند.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به اینکه حتی با وجود تهدید پروژه انتقال گاز به اروپا این کار در حال انجام است، افزود: اگر فضای سرمایه گذاری در ایران نامطلوب است، باید پرسید که چرا روند سرمایه گذاری در کشور صعودی است.

وی رقم سرمایه گذاری مصوب سال 80 را حدود 67 میلیون دلار، 81 را 600 میلیون دلار، 82 را یک میلیارد و 300 میلیون دلار، سال 83 را دو میلیارد و 700 میلیون دلار، سال 84 را 4 میلیاردو 200 میلیون دلار، سال 85 را 10 میلیارد دلارو 5 ماهه ابتدای سال جاری را 9 میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: این روند کاملا افزایشی است و البته پروژه های بای بک و بیع متقابل در این آمارها نمی گنجد.

علی شیری میزان کل سرمایه گذاری های مصوب کشور از سال 72 تاکنون را 30 میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: از این رقم 5/18 میلیارد دلار در بخش صنعت ( بیش از 80 درصد در بخش صنعت و معدن بوده است)، 5 میلیارد دلار در بخش تولید و توزیع انتقال برق، معدن دو میلیارد دلار و بقیه در بخش های ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات هزینه شده است.

وی دلیل مراجعه سرمایه گذاران به سازمان سرمایه گذاری خارجی برای اخذ مجوز را استفاده از مزایای قانون سرمایه گذاری خارجی و تضمین دولت عنوان کرد و ادامه داد: اگر به هر دلیلی پروژه ای توسط سازمان متوقف یا ملی شود دولت تضمین می دهد که پول سرمایه گذار را برگرداند در غیر اینصورت دولت تعهدی نخواهد داشت.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر اینکه همواره شکافی بین مبلغ مصوب و جذب شده وجود دارد، تصریح کرد: درصد سرمایه گذاری های جذب شده در بین کشورهای در حال توسعه بین 10 تا 15 درصد، کشورهای دارای بازار انرژی 20 درصد، کشور چین با شرایط خاص سرمایه گذاری 30 تا 45 درصد و ایران بین 15 تا 20 درصد است.

وی بالاترین حوزه سرمایه گذاری های صورت گرفته در ایران را توسط کشورهای اروپایی به میزان 14 میلیارد دلار و سپس آسیایی به میزان 11 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: کشورهای آلمان و اسپانیا از اروپا و چین، هند و امارات از آسیا بالاترین رقم سرمایه گذاری در ایران را به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: هم اکنون در ایران برای عملیاتی شدن یک پروژه 38 دستگاه درگیر هستند و همچنین در برخی کشورها مدت زمان بازگشت سرمایه 3 و برخی 5 سال است.

علی شیری افزود: برخی موسسات بین المللی نرخ ریسک سرمایه گذاری کشورها را تعریف می کنند که هم اکنون تعاریف متعددی برای ریسک سرمایه گذاری براساس شاخص های متعددی وجود دارد و براساس نرخ ریسک اعلام شده یکی از موسسات بین المللی تعیین نرخ ریسک، نرخ ریسک ایران( رتبه) 5 از 7 است.

وی همچنین گفت: برای ارتقاء سرمایه گذاری در مناطق آزاد 7 work shop سرمایه گذاری برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری برقرار کردیم اما با این وجود این مناطق دارای شرایط خاص خود هستند.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از ورود هیاتی از بانک جهانی به ایران برای امضای سند استراتژی کمک های کشوری موسوم به CAS طی ماه جاری خبرداد و افزود: ایران تاکنون از بانک جهانی رقمی حدود بیش از دو میلیارد دلار و از بانک توسعه اسلامی 5/3 میلیارد دلار تسهیلات توسعه ای و ترجیحی اخذ کرده است.

وی ادامه داد: همچنین ازبانک توسعه اسلامی دومیلیارد دلارتسهیلات تجاری برای 150شرکت که 90 درصد آن بخش خصوصی است، اخذ شده و 5/1 میلیارد دلار تسهیلات پروژه ای برای 39 پروژه اخذ شده است، به علاوه 11 میلیون دلار کمک بلاعوض و 50 میلیون دلار خط اعتباری در اختیار بانک های داخلی قرار گرفته است.



علی شیری اظهارداشت: در آبان ماه سال جاری بحث تجهیز منابع مالی و هدایت بنگاه های دولتی و خصوصی براساس ابلاغیه ای بر عهده سازمان سرمایه گذاری گذاشته شده است.

وی رقم استفاده از تسهیلات خارجی به صورت فاینانس در طول برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه را 25 میلیارد دلار برای بیش از 400 طرح اعلام کرد و افزود: طی دو سال گذشته نیز حدود دو میلیارد و 300 میلیون دلار تسهیلات تجاری خارجی برای 39 پروژه از بانک های تجاری به صورت وام جذب شده است.

به گفته سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 11 مورد نیز خریداری سهام توسط سرمایه گذاران خارجی به میزان 400 میلیون دلار در بورس صورت گرفته است.

وی با اشاره به طولانی بودن مسیر اداری ثبت تا اجرای پروژه های خارجی در ایران گفت: هم اکنون بیش از 30 نهاد داخلی در اجرای پروژه های خارجی از شناسایی فرصت ها گرفته تا بازکردن LC دخیل هستند که با راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری که مراحل نهایی خود را در سازمان طی می کند، دیگر نیازی به مراجعه به نهادهای دخیل نیست.

وی مدت زمان مراحل درخواست ثبت فاینانس تا لحظه بازشدن LC را در خوشبینانه ترین حالت یک و در بد ترین حالت 5/2 سال ذکر کرد و گفت: با راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری فاصله زمانی بین درخواست تا صدور مجوز برای سرمایه گذاری 80 تا 90 روز است که وضعیت مطلوب آن 40 تا 45 روز برآورد می شود.