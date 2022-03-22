۱۰ مصدوم و ۲ فوتی در تصادف آزادراه تهران-قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی گفت: ساعت ٢٣:٢۶ شب گذشته (دوشنبه شب) یک مورد حادثه تصادف بین دو دستگاه خودرو، در مسیر جنوب به شمال آزاد راه تهران-قم، تقریباً در محدوده ١٠ کیلومتری عوارضی به سامانه ١٢۵ سازمان آتش نشانی تهران اطلاع داده شد که دو ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش نشانان به محض رسیدن به محل مشاهده کردند که دو دستگاه خودرو پژو ۴٠۵ و سمند با یکدیگر برخورد کرده‌اند. راننده سمند حال خوبی داشت و اعلام می‌کرد که خودرو سرنشین دیگری نداشته است؛ اما ظاهراً داخل خودرو پژو، ١٢ نفر سرنشین حضور داشتند که پیش از رسیدن آتش نشانان همه سرنشینان خارج شده بودند و فقط راننده که مردی حدوداً ۶٠ ساله به نظر می‌رسید در خودرو محبوس شده بود. ایربگ های خودرو عمل کرده بود اما راننده محبوس بود و آسیب زیادی دیده بود.

ملکی گفت: آتش نشانان عملیات رهاسازی را آغاز کردند و راننده پژو ۴٠۵ را از خودرو خارج کردند اما مشخص شد وی جان خود را از دست داده است. ١١ نفر دیگر نیز همگی تابعیت افغان داشتند، شامل سه زن و هشت مرد بودند که از میان آنها چهار نفر کودک بودند. از میان سرنشینان نیز یک نفر جان خود را از دست داده بود و سایر افراد مصدومیت شدیدی داشتند.

وی افزود: همه افراد به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. در نهایت مشخص شد دو تن جان خود را از دست داده و ۱۰ نفر دچار مصدومیت شده‌اند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران اظهار کرد: در پی این تصادف، ترافیک نسبتاً سنگینی ایجاد شده بود که با پایان عملیات، خودروها به محل امن منتقل شدند و معبر بازگشایی شد. عملیات ساعت ۱:۱۸ بامداد روز جاری به پایان رسید.