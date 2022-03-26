روند قیمت ها در بازار میوه و تره بار ساری نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور صبح شنبه در بازدید سرزده و صبحگاهی به همراه جمعی از مدیران از میدان میوه وتره بار ساری با اشاره به تأثیر بازار میوه و تره بار در اقتصاد شهر، روند قیمت گذاری میوه در این بازار را نامناسب خواند و نظارت بر آن را ضروری دانست.

وی با اظهار اینکه متأسفانه برخی‌ها با اطلاع از ورود مسئولان قیمت‌ها را دستکاری کردند، اظهار داشت: متأسفانه قیمت گذاری براساس روال عادی صورت نمی‌گیرد و با توجه به اینکه میدان میوه و تره بار مبدا اصلی است باید قیمت گذاری منصفانه‌تری صورت گیرد.

وی بر ضرورت نظارت بیشتر بر بازار میوه و تره بار تاکید کرد و همچنین انتقال بازار میوه و تره بار ساری را از شهر ضروری دانست و افزود: در حال حاضر این بازار بار ترافیکی زیادی را ایجاد کرده است.

استاندار مازندران گفت: این بازار باید ظرف یکی دو ماه آینده به میدان جدید منتقل شود.