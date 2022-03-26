به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، روح الله دهقان ضمن تشریح مهمترین اقدامات انجام شده این شرکت در سال ۱۴۰۰ گفت: با توجه به این که در سال ۱۴۰۰ بازار و سامانهها نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشتند، شرکت مدیریت فناوری برنامهریزی خود را بیشتر در حوزه توسعه زیرساختهای این مدیریت قرار داد تا از این طریق در سال آتی با بهبود وضعیت بازار و سامانهها با مشکلات کمتری مواجه شود.
وی افزود: براین اساس، در سایت TSETMC که مرجع اطلاع رسانی است توسعههای متعددی انجام شده و زیرساختهای آن بهروزرسانی شده است؛ همچنین دیتاسنترهای جدیدی به این سایت اضافه شد تا بتواند بار بیشتری را تحمل کرده و تعداد بازدید بیشتری را پاسخگو باشد.
دهقان تصریح کرد: طی سال ۱۴۰۰، در خصوص افزایش ظرفیتهای معاملات در سامانههای معاملاتی اقدامات زیادی انجام شد تا ضمن افزایش ظرفیت انجام معاملات در سامانه موجود، از تعداد تراکنشهای بیشتری پشتیبانی شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اضافه کرد: در همین اواخر و با راهاندازی معاملات آتی در بورس انرژی بخش عمده این معاملات روی زیرساختهای شرکت مدیریت فناوری انجام و به عنوان یک ابزار جدید به بازار معرفی شد.
وی افزود: در سامانه پس از معاملات توسعههای متعددی در سال گذشته داشتیم، یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاد موضوع حذف «کد سرریز» از سامانه پس از معاملات بود. به طوری که سهامداران از این بعد دارایی هایشان اگر از یک مقداری بیشتر باشد، در کدهای متعدد نگهداری نمیشود و همه دارایی افراد در یک واحد نگهداری میشود. پیش از این، وجود کد سرریز بازار را طی ده سال گذشته دچار مشکلاتی کرده بود که این مشکل حل شد به طوری که در اسفند ماه توانستیم این توسعه را در سامانه پس از معاملات هم پیاده کنیم.
دهقان ادامه داد: طی سال ۱۴۰۰، اقدامات توسعهای روی سامانه فیپیران به عنوان مرجع سرمایهگذاری غیرمستقیم در کشور، انجام و آیتمهای اطلاعاتی جدیدی به سایت اضافه شد؛ همچنین راهنمای سرمایه گذاری مستقیم به سایت افزوده شد، بر این اساس افراد میتوانند صندوقهای مختلف را از نظر آیتمهای عملکردی با همدیگر مقایسه کنند و انتخاب درستی برای سرمایه گذاری مستقیم خود داشته باشند.
وی توسعه در حوزه زیرساختها را از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰ برشمرد و گفت: در این سال، سیستمهای جدید نظارتی مورد بهرهبرداری قرار گرفت؛ این سیستمها هم کارایی بالاتری دارند و هم توان نظارتی ناظر بازار را افزایش میدهد که به تازگی در سامان بورس و اوراق بهادار رونمایی شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اظهار کرد: با رونمایی از این سامانه، وارد یک فضای جدید در حوزه نظارت میشویم و ابزارهای جدیدی در اختیار ناظر قرار میگیرد که سرعت و دقت بالاتری دارد. این سامانه در سال آینده وارد حوزه رصد فضای مجازی میشود که در آن الگوریتمها و هشدارهای مختص نظارت بازار توسعه پیدا خواهد کرد.
دهقان افزود: با توجه به اتفاقاتی که امکان دارد در حوزه فضای سایبری رخ دهد، شرکت مدیریت اطلاعات در سال جاری در خصوص امنیت اطلاعات تمرکز بیشتری داشت؛ تلاشها بر این بود تا با استانداردهایی که پیادهسازی میشوند، بتوانیم سطح بالاتری از امنیت رابه دست آوریم.
وی با اشاره به مهمترین پروژههای این شرکت برای سال آینده، گفت: در سال جدید، توسعه سامانههای تحت اختیار در دستور کار قرار گرفته شده است، با توجه به این که سازمان بورس مجوزهای جدید ایستگاههای معاملاتی نامک را به کارگزاریها ارائه میکند، این سامانه بهروزرسانی خواهد شد و تکنولوژی آن عوض میشود، چون تکنولوژی آن مقداری قدیمی است، ولی با تکنولوژی جدید در حال بازنویسی مجدد و توسعه بهتر است.
دهقان اضافه کرد: در سال پیشرو، بنابر نیازهای بازار و معاملهگران قابلیتهای جدیدی به سامانههای سفارش گیری، مدیریت ارتباطات کارگزاران افزوده میشود؛ با توجه به دستور ریاست سازمان در حوزه ابزارهای مشتقه، یکی از برنامههای این سال شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، توسعه سامانههای بازار مشتقه است تا بتوانیم ابزارهای مشتقه جدید را در بازار تعریف کنیم و نیاز بازار را در این حوزه پاسخگو باشیم.
مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران افزود: بهرهبرداری از نسخههای جدیدی از بانکهای اطلاعاتی و سیستمهای تازه از دیگر برنامههای این شرکت در سال جدید است. در حوزه سایت tsetmc نیز سرویسهای سایتی که ارائه اطلاعات را به طور مکانیزه انجام میدهد، بازنویسی میشوند و از تکنولوژیهای جدید در این حوزه استفاده خواهد شد.
دهقان با بیان اینکه پشتیبانی از دیتاسنترها از دیگر اقدامات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در سال آتی خواهد بود، تصریح کرد: این موضوع در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و اقدامات موثری در این راستا نیز انجام شد. اما بخشی از عملیات آن باقیمانده که امیدواریم در سال جدید بخشهای دیتاسنتر پشتیبان آن هم راه اندازی شود.
وی تاکید کرد: در سال جدید، در حوزه امنیت کارهای جدیدی تعریف شده که باید انجام شود. در حوزه نظارت بازار، در تلاشیم سامانههای جدید نظارتی که قدرت ناظر بازار را برای کنترل و حفظ وضعیت منصفانه در بازار افزایش میدهد، ایجاد کنیم.
دهقان تصریح کرد: مهمترین بخش توسعه شرکت نیز به حوزه منابع انسانی باز میگردد که میتوانیم کارشناسان متخصص بیشتری را در اختیار داشته باشیم تا از این طریق درحوزه زیرساختها بهگونه قدرتمندتری عمل کنیم.
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