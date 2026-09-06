حضور مردم قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ رضا آذریان، پیشکسوت دفاع مقدس و ارشد نظامی سابق خراسان جنوبی، یکشنبه‌شب در اجلاسیه امیران و ۴۵۰ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران در خراسان جنوبی اظهار کرد: از مردم خراسان جنوبی خاطرات بسیاری دارم و شهدای انقلاب اسلامی در راه خدا از جان و مال خود گذشتند و صلابت و امنیت را برای ما به ارمغان آوردند.

وی خاطرنشان کرد: خانواده شهدا دو جهاد اکبر و اصغر را انجام داده‌اند و دفاع ما در مقابل استکبار جهانی به گونه‌ای است که هر دو جهاد را شامل می‌شود.

آذریان تصریح کرد: شهدا در وصیت‌نامه‌های خود تأکید کرده‌اند که از ولایت فقیه دست برنداریم، مسئولیت‌پذیر باشیم و اجازه ندهیم دشمن به کشور ما تجاوز کند.

وی یادآور شد: امر به معروف و نهی از منکر و رعایت عفاف و حجاب نیز از دیگر وصایای شهدای انقلاب اسلامی است.

تا جان در بدن داریم از ولایت دست نمی‌کشیم

این پیشکسوت دفاع مقدس تأکید کرد: تا جان در بدن داریم از ولایت دست برنمی‌داریم و راه شهدا را همواره ادامه خواهیم داد.

آذریان با اشاره به نقش آمریکا در تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دشمن اصلی ما رژیم جنایتکار آمریکا است و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، آمریکا که منافع خود را در منطقه از دست رفته می‌دید، توطئه‌های بسیاری را در حوزه‌های مختلف اجرا کرد و با تحریک گروهک‌ها به دنبال ایجاد آشوب در ایران بود، اما مردم با حضور در صحنه و پای صندوق‌های رأی به جمهوری اسلامی ایران رأی دادند.

وی افزود: با تدابیر رهبر کبیر انقلاب اسلامی، همه این توطئه‌ها نقش بر آب و خنثی شد؛ با وجود این، آمریکا با وجود شکست‌های متعدد در برابر ملت ایران، با نشان دادن چراغ سبز به صدام و حمایت کشورهای مرتجع عربی، جنگی را بر مردم ایران تحمیل کرد.

آذریان تصریح کرد: جوانان ایرانی با شور و شوق فراوان در طول ۲ هزار و ۸۰۷ روز جنگ تحمیلی در کنار نیروهای مسلح جنگیدند و زمینه شکست دشمن را فراهم کردند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این، دشمن به توطئه‌های خود ادامه داد و به بهانه‌های مختلف تلاش کرد با حضور در عراق و افغانستان، اقدامات ایران را تحت نظر داشته باشد.

این پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به ایجاد داعش توسط آمریکا گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی به همراه نیروهای تحت فرمان خود، داعش را در منطقه شکست داد.

آذریان افزود: نیروهای مسلح کشور با هدف افزایش قدرت بازدارندگی و تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی، نیازهای خود را در داخل کشور تأمین کردند.

وی با اشاره به شهادت فرماندهان نیروهای مسلح اظهار کرد: در حالی که دشمن تا دندان مسلح بیش از ۴۰ روز نتوانست در برابر نیروهای مسلح ایران مقاومت کند، نیروهای مسلح کشور با پشتیبانی مردم در برابر دشمن ایستادند.

وی تأکید کرد: امروز سیاسیون و نظامیان دشمن اعتراف کرده‌اند که ایران قوی‌ترین کشور در منطقه است و حضور مردم در میدان، قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح را افزایش داده است و نیروهای مسلح با حمایت ملت ایران اسلامی همواره در برابر دشمن ایستاده و شکست را بر دشمن تحمیل کرده‌اند.

آذریان در پایان تصریح کرد: همه ما در برابر خون شهدا در زمینه رعایت عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر مسئول هستیم و باید به وظیفه خود در این زمینه به خوبی عمل کنیم.

در پایان این مراسم از خانواده شهدای ارتش در خراسان جنوبی تجلیل شد.