سیداصغر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری پروژه توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب روستای امیرآباد اسلام‌ آباد غرب خبر داد و اظهار کرد: با اجرای هزار و ۳۵۰ متر شبکه، ۱۵۰ خانوار این روستا از خدمات اصولی جمع‌آوری و دفع فاضلاب بهره‌مند شدند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام‌ آباد غرب افزود: اجرای این پروژه با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی، بهبود شرایط زیست‌محیطی و جلوگیری از آلودگی‌های ناشی از دفع غیراصولی فاضلاب در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به جزئیات فنی این طرح گفت: در جریان اجرای پروژه، هزار و ۳۵۰ متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر ۲۰۰ میلی‌متر (PE200) احداث شد و ۲۵ باب منهول نیز در مسیر شبکه به اجرا درآمد.

صفوی درباره نحوه اجرای پروژه بیان کرد: تمامی عملیات این طرح به‌صورت امانی و با تکیه بر توان نیروهای تخصصی و امکانات موجود در امور آب و فاضلاب شهرستان انجام شد.

وی ادامه داد: اجرای امانی پروژه علاوه بر کمک به مدیریت هزینه‌ها، موجب شد عملیات با سرعت بیشتری انجام شود و ساکنان روستای امیرآباد نیز در مدت زمان کوتاه‌تری از خدمات شبکه جمع‌آوری فاضلاب بهره‌مند شوند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام‌آبادغرب اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی مردم روستای امیرآباد دانست و خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های فاضلاب در مناطق روستایی تنها به ارتقای شاخص‌های بهداشتی محدود نمی‌شود، بلکه در حفاظت از منابع آب و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست نیز نقش مهمی دارد.

صفوی تأکید کرد: ایجاد و توسعه شبکه‌های اصولی جمع‌آوری فاضلاب می‌تواند از پیامدهای ناشی از دفع غیراصولی جلوگیری کرده و شرایط مناسب‌تری برای سلامت و زندگی ساکنان مناطق روستایی فراهم کند.