https://mehrnews.com/x3cZgH ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۸ کد مطلب 6939511 استانها گیلان استانها گیلان ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۸ یکصد و نودمین شب از اجتماعات شبانه مردم شفت شفت- در این فیلم یکصد و نودمین شب از اجتماعات شبانه مردم شفت در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB فیلم: قائم پورباقر کد مطلب 6939511 کپی شد مطالب مرتبط ۱۹۰ شب حضور مردم رشت در میدان برای دفاع از وطن یکصد و نود و پنجمین شب از اجتماعات شبانه مردم شفت گزارش خبرنگار مهر از صد و نودمین حضور مردم بندر کیاشهر در تجمعات یکصد و نود و هفتمین شب از اجتماعات مردم شفت تجمع مردم یاسوج در صد و نودمین شب مقاومت و پایداری برچسبها تجمع مردمی شفت شهادت رهبر معظم انقلاب
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