محرومیت خداداد عزیزی از همراهی تراکتور؛ احتمال تعلیق یک پرسپولیسی

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده حواشی دیدار تراکتور و گلگهر سیرجان با ورود فوری کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال وارد مرحله تازهای شده و خداداد عزیزی، سرپرست تیم فوتبال تراکتور، در آستانه محرومیت از حضور در مسابقات لیگ برتر قرار گرفته است.
عزیزی در جریان دیدار تراکتور و گلگهر ابتدا به دلیل اعتراض به تصمیمهای داور مسابقه از روی نیمکت اخراج شد و پس از آن نیز درگیری لفظی او با امید عالیشاه، بازیکن گلگهر، به یکی از مهمترین حواشی مسابقه تبدیل شد. گزارش ناظر مسابقه نیز رفتار سرپرست تراکتور را به کمیته انضباطی منتقل کرده و طبق گزارشهای منتشرشده، موضوع استفاده از الفاظ توهینآمیز در این درگیری نیز در پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
کمیته انضباطی با قید فوریت پرونده خداداد عزیزی را در دستور کار قرار داده و برای او فرصت ۴۸ ساعتهای جهت ارائه دفاعیات در نظر گرفته است. با این حال، پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد با توجه به سوابق انضباطی عزیزی و تکرار تخلفات، تصمیم جدی کمیته انضباطی، محرومیت قطعی او برای دو جلسه از همراهی تراکتور در لیگ برتر است؛ محرومیتی که پس از تکمیل فرآیند رسیدگی و بررسی دفاعیات ابلاغ خواهد شد.
در سوی دیگر، امید عالیشاه نیز به دلیل نقشی که در این درگیری داشته، در پرونده کمیته انضباطی قرار گرفته است. با این حال، برخلاف عزیزی هنوز جمعبندی نهایی درباره میزان برخورد با بازیکن گلگهر صورت نگرفته و احتمال میرود در صورت احراز تخلف، برای او جریمه یا محرومیت یک جلسهای به صورت تعلیقی در نظر گرفته شود.
کمیته انضباطی در حال جمعآوری و بررسی گزارشهای ناظر، داور و سایر مستندات این مسابقه است و قرار است پس از دریافت دفاعیات طرفین، تصمیم نهایی را با سرعت بیشتری اتخاذ کند.
این پرونده در حالی با حساسیت دنبال میشود که حواشی دیدار تراکتور و گلگهر تنها به زمین مسابقه محدود نمانده و باشگاه گلگهر نیز اعلام کرده رفتار خداداد عزیزی را از مسیرهای قانونی و قضایی پیگیری خواهد کرد. از سوی دیگر، باشگاه تراکتور نیز در واکنش به اتفاقات مسابقه از امید عالیشاه شکایت کرده است.
بر این اساس، اصل برخورد انضباطی با خداداد عزیزی قطعی به نظر میرسد و موضوع مورد بحث در کمیته انضباطی بیشتر به میزان و نحوه اجرای محرومیت مربوط خواهد بود؛ محرومیتی که طبق پیگیری خبرنگار مهر دو جلسهای خواهد بود.
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