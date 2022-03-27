استقرار جوی پایدار در خراسان شمالی تا ۳ روز آینده

علیرضا گلرخ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان روز یک شنبه تمامی نقاط استان دارای هوایی صاف و آفتابی خواهد بود.

سرپرست اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: اما برای روزهای دو شنبه و سه شنبه، آب و هوایی نیمه ابری پیش بینی می‌شود.

وی افزود: احتمال وقوع بارش اندک است.

گلرخ بیان کرد: طی فردا و پس فردا، دمای هوا به صورت میانگین حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش خواهد یافت.

وی افزود: به جز شهرستان فاروج و راز، دیگر شهرستان‌ها دمای صفر درجه را تجربه نخواهند کرد.

گلرخ در انتها گفت: وضعیت محورهای ارتباطی بجنورد به گرگان، مشهد و سمنان طی این ۳ روز صاف و گاهی نیمه ابری خواهد بود.