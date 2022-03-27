۵۰ هزار نفر از مناطق عملیاتی دهلران بازدید کردند

سرهنگ علی مرغزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از دو سال وقفه اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی به دلیل ویروس کرونا خوشبختانه از اولین روز از ایام نوروز تاکنون کاروان‌های راهیان نور زیادی اعم از جوانان و نوجوانان از مناطق عملیاتی دهلران بازدید کرده‌اند.

وی افزود: در ادامه سفر کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دیروز در ششمین روز از تعطیلات نوروزی ۴ یادمان شهدا در مناطق فکه، دشت عباس، چم هندی و شرهانی در شهرستان مرزی دهلران پذیرای بیش از ۵ هزار نفر از زائرین کاروان راهیان نور بودند.

وی ادامه داد: در مجموع از ابتدای شروع عزیمت این کاروان‌ها به مناطق عملیاتی تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر از مناطق عملیاتی شهرستان مرزی دهلران بازدید کرده‌اند.