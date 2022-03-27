جریمه ۱۶۲ هزار راننده طی ۱۴ ساعت/ احتمال یکطرفه شدن محورهای شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور ناجا در گفت و گو با خبر ساعت ۱۴ گفت: از ساعت بامداد امروز (۱۲ شب) تا به این ساعت ۱۶۲ هزار راننده جریمه شدند.

وی با اشاره به اینکه محورهای شمالی پرحجم هستند، گفت: روند ترددها افزایشی است و تفاوت ترددهای این بازه زمانی با ترددهای اول تعطیلات در این است که هر دو محور رفت و برگشت پرحجم هستند.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به جدیدترین وضعیت محورهای مواصلاتی گفت: ترافیک در محورهای شمالی به ویژه قزوین به رشت و جاده چالوس و هراز سنگین گزارش می‌شود.

حسینی گفت: با تجه به حجم بالای ترددها احتمال یک طرفه شدن محورهای شمالی وجود دارد اما اگر تصمیم به بستن جاده گرفته شود حتماً قبل از آن اطلاع رسانی می‌شود.

افزایش ۴۷ درصدی ترددها نسبت به مدت مشابه سال قبل

سردار حسینی گفت: تردد در محور تهران – قم و در ادامه آن تا اصفهان پرحجم گزارش می‌شود. همچنین تردد در جاده امام‌رضا هم در هر دو مسیر رفت و برگشت پرحجم است.

وی ادامه داد: تردد در استان‌های جنوبی مانند فارس، بوشهر، هرمزگان و خوزستان نسبت به سال گذشته بیشتر شده و ترافیک در هر دو محور رفت و برگشت این استان‌ها پرحجم است.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا افزود: روزانه دو میلیون و ۱۰۰ هزار تردد ثبت شده و ترددها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۴۷ درصدی داشته است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی گفت: همچنان شرایط جوی ناپایدار در محورهای غربی و شمال غربی و همچنین استان‌های شمالی پایدار است.

سردار حسینی مجدداً از احتمال ایجاد محدودیت در محورهای شمالی خبر داد و گفت: در حال حاضر شاهد صف سه کیلومتری در انتهای آزادراه تهران – شمال در ورودی شهرستانک هستیم.