۲٠ میلیارد تومان برای احداث بیمارستان شهرستان لنده اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمد زاده ظهر پنجشنبه در بازدید از روستاهای شهرستان لنده، افزود: دانشگاه علوم پزشکی پزشک دائم مستقر کند و پایگاه اورژانس نیز باید تجهیز شود.

وی ابراز داشت: همچنین ۲۰ میلیارد تومانی که به بیمارستان لنده اختصاص داده شده توسط دانشگاه جذب شده تا بیمارستان از پیشرفت لازم برخوردار شود.

احمد زاده تصریح کرد: نبود جاده روستایی و آب آشامیدنی مهمترین مشکلی بود که در همان محل بازدید دستورات لازم برای رفع این آن داده شد و بخش زیادی از مشکل جاده‌های روستایی و آب آشامیدنی امسال رفع می‌شود.

استاندار با اشاره به عزم دولت سیزدهم برای رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار گفت: تمام شهرستان لنده دارای محرومیت است.

احمد زاده با اشاره به اینکه مردم در «موگرمون» با مشکل نبود گاز مواجه هستند، گفت: طی سال‌های گذشته اقدامی برای تأمین اعتبار پل «موگرمون» انجام نشد.

‌وی تصریح کرد: در فصل زمستان به دلیل پر آب شدن رودخانه مشکلاتی برای مردم ایجاد شده و تعدادی از هم‌استانی جان خود را از دست دادند به همین دلیل به پل وحشت معروف شده است در این بازدید مردم از این وضعیت گلایه داشتند که اعتبار پل «موگرمون، تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه چندین نقطه این شهرستان چنین موردی بوده که امیدوارم برطرف شود، گفت: مردم در روستای بره مال قیام پل نیاز دارند که بنیاد علوی ورود کرده و کارهایی انجام گرفته است.

استاندار با بیان اینکه از نزدیک با مردم در روستاهای محروم لنده دیدار داشتیم، اظهار کرد: مردم خواستار آبیاری زمین‌های کشاورزی بودند که از جهاد کشاورزی خواستیم کار مطالعاتی برای آبیاری زمین‌های کشاورزی را انجام دهد.

احمدزاده با اشاره به اینکه به همت شرکت گاز، روستاهای فاقد گاز در لنده از این نعمت بهره‌مند می‌شوند، گفت: مرتب شاهد قطعی برق در لنده هستیم و از شرکت توزیع نیروی برق استان خواستیم فوراً این مشکل را رفع کند.

وی افزود: شرکت آب و برق خوزستان پروژه ایستگاه برق را آغاز کرده و قول دادند تا خرداد ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسد و برق پایدار این منطقه تا ۳۰ سال تأمین شود.

احمدزاده با بیان اینکه مشکلات مردم به طور همه جانبه رفع می‌شود، گفت: در آینده از مناطق و روستاهای لنده که نتوانستیم بازدید کنیم سرکشی می‌کنیم تا از نزدیک با دغدغه‌ها و مشکلات مردم آشنا شویم و در جهت رفع آن گام برداریم.