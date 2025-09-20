کمبود زیرساخت های درمانی در لنده، از بیمارستان تا آمبولانس فرسوده

نورمحمد نعمتی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو مرکز جامع سلامت روستایی در مناطق قیام و چهار راه آل طیب وجود دارد، گفت: مرکز قیام فاقد ساختمان بوده و به صورت سیار در حال ارائه خدمت به مردم است.
وی اظهار کرد: مرکز چهار راه ال زیر ساختهایی اعم از ساختمان و تجهیزات دارد و در حال ارائه خدمت به مردم است.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان لنده با بیان اینکه یک مرکز شهری و روستایی در این شهرستان به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمت است، تاکید کرد: این مرکز ۶ پزشک دارد اما نیاز به تجهیزات و آمبولانس دارد.
وی نیازمندیهای مراکز درمانی این شهرستان را شامل دستگاه شوک، نوارقلب، سیستم مانیتورینگ، آزمایشگاه و ست کامل چشم پزشکی برای درمانگاه تخصصی برشمرد.
نعمتی همچنین از کمبود پزشک متخصص در بخشهای داخلی و اطفال خبر داد و تاکید کرد: ساخت بیمارستان لنده هم اکنون ۷۵ درصد پیشرفت کاری دارد و فاز دوم آن نزدیک به اتمام است.
وی با اشاره به اینکه ماده ۲۳ این بیمارستان در وزارت بهداشت و درمان حل شده و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است، افزود: در صورت تأمین اعتبار فاز سوم آن نیز تکمیل میشود.
