به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن صفری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر لاهرود اظهار کرد: مسئولان برای حل مشکلات باید در حوزههای تخصصی خود وارد عمل شوند که در این صورت گره بسیاری از مشکلات گشوده خواهد شد.
وی با انتقاد از فضای بی در و پیکر فضای مجازی تصریح کرد: همه در قبال رفتار نوجوانان و جوانان مسئول هستیم و نباید در برابر لجامگسیختگی فضای مجازی بیتفاوت باشیم.
امام جمعه لاهرود با اشاره به اینکه عمل به شعار سال باید به عنوان وظیفه اصلی مسئولان تلقی شود، گفت: کشاورزی و صنعت خودروسازی ما دانشبنیان نیست و لازم است تا با تکیه بر دانش و تأسی به شعار سال این بخش را فناورانهتر کرده و از واردات بیرویه محصولات کشاورزی جلوگیری کنیم.
حجتالاسلام صفری وجود یک کارخانه دانشبنیان در منطقه را ضروری دانست و افزود: عدهای مافیا منافع بزرگی در محصولات پایه غذایی، گندم، جو، خوراک دام و مواد اصلی تولید روغن، کلزا و بذرهای اصلاح ژنتیکی دارند اما ما باید در مقابل این زیادهخواهیها ایستاده و با دانشبنیان کردن کشاورزی زمینه را برای جولان سودجویان فراهم نکنیم.
وی با تاکید بر اینکه دانشبنیان یک فرهنگ است و باید به علم، دانش و فناوری در کنار دانش و بازار کار توجهی ویژه شود، خاطرنشان کرد: باید متناسب با نیاز روز و مطالبات مردمی در این حوزه وارد شویم تا بتوانیم در حوزههای مختلف صنعتی، کشاورزی، علمی، خودروسازی و… کارنامه قابل قبولی را ارائه کنیم.
حجتالاسلام صفری ورود دانشبنیان در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، دارو، تشخیص و درمان بیماریها، صنعت پتروشیمی و فناوری شیمیایی، ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته و سایر تجهیزات پزشکی را برای کشور حیاتی اعلام کرد.
امام جمعه لاهرود رشد شرکتهای دانشبنیان را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: در بخش کشاورزی نیاز شدیدی به شرکتهای دانشبنیان داریم تا کشور را از وابستگی نجات دهیم.
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