سرویس های ابر مایکروسافت هدف جدید تحقیق و بررسی در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در همین راستا پرسشنامه ای توسط رویترز رصد شده است. چنین اقدامی به تحقیقات رسمی و تجدید بررسی های دقیقی از این شرکت آمریکایی منجر می شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا در دهه گذشته میلادی به دلیل نقض قوانین آنتی تراست و عدم پیروی از دستور مقامات برای متوقف کردن فعالیت های ضدرقابتی، جریمه ای ۱.۶ میلیارد یورویی برای مایکروسافت تعیین کرد. این جریمه پس از آن وضع شد که شرکت آلمانی «نکست کلاد»، «او وی چ کلاد» فرانسه و ۲ شرکت دیگر شکایت هایی علیه عملکرد مایکروسافت در حوزه ابر رایانشی ثبت کردند.

در خصوص تحقیقات جدید، در پرسشنامه ای که توسط رویترز رصد شده، آمده است: کمیسیون اتحادیه اروپا اطلاعاتی دریافت کرده که نشان می دهد احتمالاً مایکروسافت از موقعیت برتر خود در برخی بازارهای نرم افزاری برای جلوگیری از رقابت در مورد برخی خدمات رایانش ابری سواستفاده می کند.

رگولاتورها در این باره پرسیده اند آیا قراردادهای اعطای لیسانس مایکروسافت با تهیه کنندگان سرویس های ابر رایانشی به رقبا اجازه رقابت می دهد یا خیر.

همچنین آنها می خواهند بدانند آیا شرکت ها برای تکمیل زیرساخت های ابری خود جهت رقابت موثر به سیستم های عامل و برنامه‌های کاربردی بهره‌وری مایکروسافت نیاز دارند یا خیر.

دیگر سوال پرسیده شده از شرکت ها درباره تفاوت میان هزینه های اعطای لیسانس و شرایط تجاری بین قراردادهای مذکور با تهیه کنندگان سرویس های ابر رایانشی و برنامه دیگری است که طی آن سرویس ابر مایکروسافت را همراه خدمت خود به طور غیر مستقیم می فروشند.

همچنین محدودیت های فنی احتمالی سرویس های ابر رایانشی در زیرساخت ابر شرکت از دیگر سوالات این پرسشنامه بود.