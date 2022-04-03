قبل از تعیین نقاط طرح نهضت ملی مسکن نظر کارشناسان آبی اخذ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو گفت: به علت محدودیت منابع آبی در برخی مناطق کشور امکان تأمین آب وجود ندارد لذا با هدف جلوگیری از مشکل، از وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی خواسته‌ایم قبل از تصویب طرح‌های مربوط به ساخت مساکن جدید، نظر دقیق کارشناسی وزارت نیرو در این باره را اخذ و اجرایی کنند.

وی با تأکید بر اینکه واحدهای جدید از نظر وزارت نیرو سه نیاز آب، برق و فاضلاب دارند، افزود: در موضوع برق و فاضلاب هرکجا استقرار داشته باشند ما تأمین می‌کنیم هرچند ممکن است هزینه‌های بالایی داشته باشد ولی در موضوع آب ما نباید در شهرهای دارای تنش آبی شدید کشور، بارگذاری جدیدی ایجاد کنیم و در چارچوب همکاری و تعامل با وزارت راه وشهرسازی، اما با رعایت نظر کارشناسان آب این وزارتخانه، خود را موظف به تأمین آب این ۴ میلیون واحد کرده‌ایم.