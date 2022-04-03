به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا باوی درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: اواخر سال ۱۳۹۸ عده‌ای سود جو و فرصت طلب با تشکیل صندوق‌های وام خانگی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، اقدام به عضوگیری گسترده کردند.

معاون قضائی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان با اشاره به اینکه در مدت کوتاهی حساب موجودی این صندوق‌ها میلیاردی شده است، افزود: این افراد با سوءاستفاده از پول‌های سپرده گذاران اقدام به خرید اموال منقول و غیر منقول کرده‌اند و شناسایی آنها نیز دشوار بود.

وی در ادامه تعداد اعضای این صندوق‌ها بیش از ۱۱۲ هزار نفر اعلام و بیان کرد: از این تعداد بیش از ۱۷ هزار نفر اقدام به شکایت کیفری و حقوقی کرده بودند که با پیگیری مستمر موضوع در دستور کار دادگستری خوزستان و دادستانی رامهرمز قرار گرفت.

باوی تصریح کرد: در یک اقدام جهادی و کار شبانه روزی از سال ۱۳۹۹ تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ بحران و پیشگیری از وقوع درگیری، نزاع و ناآرامی‌های احتمالی ناشی از اختلافات مالی بین متصدیان صندوق و مالباختگان کنترل شد.

وی از مصالحه ۱۰ هزار و ۳۲۵ نفر از شکات با صندوق داران خبر داد و افزود: پس از وصول وجوه خود، رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کردند؛ همچنین حدود ۱۹ هزار و ۱۲۰ نفر از مالباختگان بدون طرح شکایت و دریافت وجوه خود با اصحاب دعوی مصالحه و این پرونده منتهی به صلح و سازش شد.

معاون قضائی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: مردم در عضویت صندوق‌های خانگی دقت کنند و مواظب باشند که مورد سوءاستفاده مالی قرار نگیرند.