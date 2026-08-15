افشای جزئیات مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی با تایید مذاکره با رامین رضاییان برای پیوستن به جمع سرخپوشان گفت: صادقانه بخواهم بگویم با ایشان و مدیر برنامه هایش صحبت و مذاکره کردیم اما به دو دلیل به توافق نرسیدیم.

وی در مورد این دلایل گفت: اول این که به دلیل سن ایشان در سیاست جوانگرایی باشگاه نبود چرا که اعتقاد داشتیم باید بازیکنان جدید در سن خاصی باشند. دوم این که با وجود تخفیف قابل توجهی که ایشان دادند بازهم بر سر مبلغ به توافق نرسیدیم.

حدادی ادامه داد: عددی که ایشان به ما گفتند نسبت به پیشنهادی که به بقیه تیم ها داده بودند بسیار کمتر بود و تمایل داشتند برای پرسپولیس بازی کنند اما از سقف ما خیلی بالاتر بود.

وی در پایان گفت: ایشان بازیکن تیم ملی بود و از احترام ویژه ای برای ما برخوردار است. انگیزه زیادی داشت که به پرسپولیس برگردد اما جمع بندی ما این بود که نتوانیم در خدمت این بازیکن خوب تیم ملی کشورمان باشیم.