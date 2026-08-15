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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

افشای جزئیات مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان

افشای جزئیات مذاکره باشگاه پرسپولیس با رامین رضاییان

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از مذاکره مستقیمش با بازیکن فصل گذشته استقلال و بازیکن تیم ملی ایران در جام جهانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی با تایید مذاکره با رامین رضاییان برای پیوستن به جمع سرخپوشان گفت: صادقانه بخواهم بگویم با ایشان و مدیر برنامه هایش صحبت و مذاکره کردیم اما به دو دلیل به توافق نرسیدیم.

وی در مورد این دلایل گفت: اول این که به دلیل سن ایشان در سیاست جوانگرایی باشگاه نبود چرا که اعتقاد داشتیم باید بازیکنان جدید در سن خاصی باشند. دوم این که با وجود تخفیف قابل توجهی که ایشان دادند بازهم بر سر مبلغ به توافق نرسیدیم.

حدادی ادامه داد: عددی که ایشان به ما گفتند نسبت به پیشنهادی که به بقیه تیم ها داده بودند بسیار کمتر بود و تمایل داشتند برای پرسپولیس بازی کنند اما از سقف ما خیلی بالاتر بود.

وی در پایان گفت: ایشان بازیکن تیم ملی بود و از احترام ویژه ای برای ما برخوردار است. انگیزه زیادی داشت که به پرسپولیس برگردد اما جمع بندی ما این بود که نتوانیم در خدمت این بازیکن خوب تیم ملی کشورمان باشیم.

کد مطلب 6917481

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
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      تا دو روز قبل می‌گفتند که هیچ صحبتی نشده و نخواهد شد و نمی‌خواهیم.
    • مق IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
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      آبروی رامین بیچاره را برد هم تخفیف داد هم نخواستنش
    • DeadMan IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      0 0
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      به نظرم بهترین کار جذب رامین هست به عنوان هافبک بازیساز، هم در کارهای تدافعی می‌تونه مثمر ثمر باشه تا حدودی، هم واقعا پاس های زمینی عرضی و عمقی و تو در عالی میده هم ارسال یا پاس بلند هوایی قطری و پشت دفاع و تعویض منطقه بازی ، ارسال درست ، به جناحین ، به اصطلاح پاس های خط کشی شده و روی بند کتونی داره ، قدرت حمل توپ و استارت های انفجاری و برداشتن یک در برابر یک ، جاگیری هاش هم خوب هست و به عنوان بازیساز و هافبک تهاجمی خیلی جواب و به کار هست ولی برای دفاع راست خوب نیست.!

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