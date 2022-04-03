از پایان عربده کشی یک شرور تا کشف نوشیدنی های قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

از این پس در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

کشف بیش از ۳ میلیارد ریال انواع نوشیدنی قاچاق

سرهنگ علی ولیپور گودرزی با اشاره به تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایام نوروز، گفت: به دنبال دریافت خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی نوشیدنی انرژی زا در محدوده خیابان خیام جنوبی، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: پس از بازرسی از محل، ۱۸ هزار قوطی انواع نوشیدنی انرژی زا و کاپوچینو قاچاق محصول کشورهای تایلند، ویتنام، ترکیه، اندونزی و امارات در محل مذکور کشف، توقیف و یک متهم نیز دستگیر شد.

گودرزی اظهار داشت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را بیش از ۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

بازگشت دختر بچه ۵ ساله به آغوش خانواده

دختر بچه ۵ ساله‌ای که صبح دیروز در محدوده پارک توسکا از خانواده جدا شده و با نگرانی به دنبال آنها می‌گشت، توسط مردم به پلیس راهور تحویل شد.

این کودک که گریه می‌کرد با دیدن مهربانی پلیس آرام شد و رئیس و تیم گشتی منطقه ۲۶ پلیس راهور با گشت زنی و پرس و جو توانستند وی را به خانواده اش بازگردانند و خوشحالی این روز را برای همه صد چندان نمایند.

پایان عربده کشی شرور سابقه دار با شلیک پلیس

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای گفت: در پی تماس شهروندان مبنی بر این که چند نفر با عربده کشی و با در دست داشتن سلاح سرد باعث ایجاد رعب و وحشت و صدمه به شهروندان شدند، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۳۰ نازی آباد به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل درگیری مشاهده کردند تعدادی از اراذل و اوباش ضمن قدرت نمایی با سلاح سرد باعث وحشت شهروندان و اخلال در نظم و امنیت عمومی و تخریب سه خودرو شده اند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهمان با مشاهده پلیس از محل متواری و یکی از آنان ضمن تهدید مأموران با سلاح سرد با موتورسیکلت قصد فرار داشت که مأموران پس از صدور اخطار، با استفاده از قانون بکارگیری سلاح و با هدف حفظ جان شهروندان اقدام به تیراندازی هوایی و سپس شلیک گلوله به پای متهم کردند که در نهایت وی زمین گیر و دستگیر شد.

موقوفه‌ای با اشاره به اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت و اقتدار بر اساس قانون برخورد می‌شود، خاطر نشان کرد: متهم به همراه پرونده به مرجع قضائی ارجاع شد.

دستبند پلیس بر دستان سارق موتورسیکلت

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای گفت: واحد عملیات کلانتری ۱۷۹ خلیج فارس حین گشت زنی در این محله به یک دستگاه موتورسیکلت با پلاک مخدوش و دو ترک نشین مشکوک می‌شوند.

وی با بیان اینکه مأموران تغییر مسیر داده و برای بررسی بیشتر به موتورسیکلت مراجعه می‌کنند، افزود: متهمان با مشاهده مأموران اقدام به فرار کرده و در یک تعقیب و گریز در بزرگراه آزادگان موتورسیکلت متوقف و راکب موتورسیکلت دستگیر و ترک نشین به صورت پیاده از عرض اتوبان عبور کرده و متواری می‌شود که در بررسی پلاک موتورسیکلت مشخص می‌شود موتورسیکلت سابقه سرقت از محله جامی تهران را دارد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت موتورسیکلت دو روز پیش از محله جامی با همدستی متهم متواری شده، اعتراف کرد و مالباخته شناسایی و به کلانتری دعوت شد.

موقوفه‌ای با اشاره به سوابق متهم در سرقت، خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم و دستگیری همدست وی ادامه دارد.

سرقت در مرخصی از زندان

سرهنگ ارسلان قاسم زاده گفت: به دنبال افزایش سرقت محتویات خودرو در محله تهرانسر دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار تیمی از مأموران کلانتری ۱۵۰ تهرانسر قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران گشت زنی‌های هدفمند را افزایش دادند، افزود: مأموران در حین گشت زنی در محله تهرانسر فردی را داخل خودرو پارک شده مشاهده کردند که در حال باز کردن ضبط بود، برای بررسی بیشتر به خودرو مراجعه که متهم به محض مشاهده مأموران قصد فرار داشت که با درایت مأموران متهم قبل از هر اقدامی، دستگیر شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی اولیه از متهم ابزارآلات سرقت کشف و متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود اعتراف و اظهار داشت که در مرخصی زندان به سر می‌برد و به اتهام سرقت در زندان تحمل حبس می‌کند.

قاسم زاده با اشاره به سوابق متعدد متهم در سرقت، خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد.