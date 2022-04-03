به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «عارف الحمامی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق سخنانی را در خصوص طرح ۴ مادهای هیئت هماهنگی شیعی برای برون رفت از بحران سیاسی در عراق مطرح کرد.
بر اساس این گزارش، این شخصیت عراقی گفت: هدف از طرح ابتکاری هیئت هماهنگی شیعی خروج از بن بست سیاسی است. طرح ارائه شده به صورت کامل در چارچوب قانون اساسی است. هیئت هماهنگی، جریان صدر و گروههای سیاسی را شریکی حقیقی برای یکدیگر میداند.
گفتنی است، روز گذشته هیئت هماهنگی شیعی به منظور برون رفت از بن بست سیاسی در عراق، یک طرح ۴ مادهای ارائه کرد که به شرح ذیل است؛
۱. پایبندی به زمانبندیهای قانونی و تشکیل فراکسیون اکثریت توسط دو طرف، به منظور حفظ حقوق بلوک شیعی و همچنین حقوق بلوکهای سُنی و کُردی در رسیدن به ریاست پارلمان و ریاست جمهوری. این فرایند باید با ارائه یک دیدگاه مشترک توسط هیئت هماهنگی و همپیمانان آن از یک سو و جریان صدر و همپیمانان آن از سوی دیگر انجام شود.
۲. پس از اعلام فراکسیون اکثریت، هیئت هماهنگی و جریان صدر باید بر سر معرفی نامزد نخستوزیری بر اساس پارامترهای کارآمدی، پاکدستی و مستقل بودن به توافق برسند.
۳. توافق بر سر ارائه یک برنامه دولتی مطابق با سقف زمانی مشخص. نمایندگان احزاب پیروز که به این برنامه پایبند هستند، مأمور اجرای آن میشوند. به علاوه مسئولان اداره کشور باید کارآمد، پاکدست و متخصص باشند.
۴. گروه اپوزیسیون در پارلمان مسئولیت نظارت بر عملکرد دولت و حسابرسی از آن در زمان اشتباهات و بیقانونیها را بر عهده خواهد داشت. اپوزیسیون باید کار خود را به درستی انجام دهد و البته که از حمایت قانون نیز برخوردار است.
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