به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر یکشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان تنگستان اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از نفر ۳۰۰ فرم جیم آنها مثبت است شهرداران هر سه شهر اهرم، آباد و دلوار و دستگاه‌های اجرایی شهرستان اطلاع رسانی لازم را داشته باشند.

وی بیان کرد: نیاز است برای اطلاع بیشتر عموم مردم بنر اطلاع رسانی در کنار احداث پروژه مسکن ملی در شهرهای شهرستان نصب شود.

فرماندار تنگستان یاد آور شد: کمیته امداد و بهزیستی شهرستان باید افراد تحت پوشش خود که نیاز به مسکن در شهرهای اهرم، آباد و دلوار دارند در پروژه مسکن ملی ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و عضو شورای مسکن شهرستان در زمینه احداث مسکن ملی در شهرهای شهرستان تلاش بیشتر داشته باشند.