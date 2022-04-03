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۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۲۲:۳۰

فرماندار تنگستان:

دستگاه‌های اجرایی شهرستان تنگستان در احداث مسکن ملی همکاری کنند

دستگاه‌های اجرایی شهرستان تنگستان در احداث مسکن ملی همکاری کنند

بوشهر- فرماندار شهرستان تنگستان گفت: دستگاه‌های اجرایی و عضو شورای مسکن شهرستان در زمینه احداث مسکن ملی همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر یکشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان تنگستان اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از نفر ۳۰۰ فرم جیم آنها مثبت است شهرداران هر سه شهر اهرم، آباد و دلوار و دستگاه‌های اجرایی شهرستان اطلاع رسانی لازم را داشته باشند.

وی بیان کرد: نیاز است برای اطلاع بیشتر عموم مردم بنر اطلاع رسانی در کنار احداث پروژه مسکن ملی در شهرهای شهرستان نصب شود.

فرماندار تنگستان یاد آور شد: کمیته امداد و بهزیستی شهرستان باید افراد تحت پوشش خود که نیاز به مسکن در شهرهای اهرم، آباد و دلوار دارند در پروژه مسکن ملی ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و عضو شورای مسکن شهرستان در زمینه احداث مسکن ملی در شهرهای شهرستان تلاش بیشتر داشته باشند.

کد مطلب 5458571

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