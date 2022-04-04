دانلود جوکر فصل 5 قسمت 3 کامل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سریال جوکر به کارگردانی احسان علیخانی و سیدحامد میرفتاحی در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است. این سریال محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد که برای شما دانلود قسمت سوم فصل پنجم جوکر فصل ۵ قسمت ۳ را آماده کرده‌ایم.

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دانلود جوکر فصل ۵ پنجم قسمت ۳ سوم

شرکت کنندگان جوکر فصل ۵ قسمت ۳

در این قسمت از سریال محمدرضا علیمردانی، امیرحسین صدیق، حامد آهنگی، سیروس میمنت، علی اوجی، مجید واشقانی، علی مشهدی و مهران غفوریان به هنرمندی پرداخته‌اند.

بررسی حضور محمدرضا علیمردانی در جوکر فصل پنجم قسمت سوم

چطور خنداند؟ همین که محمدرضا علیمردانی، چهره‌اش را شبیه بابابزرگش کند و با صدای یک پیرمرد حرف بزند می‌تواند تهدید بزرگی برای خیلی‌ها باشد. البته که در قسمت اول زیاد از این ترفند استفاده نکرد و تلفات نداشت. در قسمت دوم یکی از چهره‌های موفق بود. باز هم از کاراکتر پدربزرگ استفاده زیادی کرد و موقع اجرای «پنبه پنبه» نزدیک بود کلی تلفات دهد. در چالش عمه میمنت با آن بطری آبش باعث شد علی اوجی کارت زرد بگیرد از همه مهمتر اما جوکرتایمش بود که واشقانی و مسعودی را تا لب مرز خندیدن برد.

چطور نخندید؟ تلاشش برای نخندیدن، درواقع همان تلاشش برای خنداندن بود. اولش گفت وقتی می‌خواهد نخندد خودش را شبیه بابابزرگش می‌کند اما همین چهره و صدایش کلی خنده‌دار بود. در قسمت دوم چندبار لب‌هایش را گاز گرفت و چشم‌هایش را گرد کرد تا نخندد.

چطور خندید؟ در پایان قسمت اول، قربانی جوکرتایم حامد آهنگی شد. آهنگی از غفوریان پرسید آدم باید چی باشه؟ غفوریان گفت مونظوبوت. یک مرتبه علیمردانی غش‌غش زد زیر خنده و کارت زرد گرفت. در قسمت دوم کارت زرد خود را حفظ کرد.

بیوگرافی محمدرضا علیمردانی بازگر جوکر فصل ۵ قسمت ۳

محمدرضا علیمردانی (زادهٔ ۱۱ خرداد ۱۳۵۵) صداپیشه، بازیگر، خواننده، مجری، استندآپ کمدین و دوبلور ایرانی است. او دارای مدرک کارشناسی تئاتر، نمایش و بازیگری است و به عنوان دوبلور در برخی از انیمیشن‌ها نیز فعالیت داشته‌است.

علیمردانی از بدو تولد دچار بیماری ارثی لارنژیت بوده و تا ۱۴ سالگی توان حرف زدن نداشته‌است. خود او در این باره می‌گوید در حالی که پزشکان از درمان وی ناامید شده بودند، با مطالعه سرگذشت مشابه یک قاری مصری با یک درمان سنتی مصری آشنا می‌شود و بعد از یک ماه سکوت مطلق و تمرینات دیگر، پس از شش ماه، درمان می‌شود.

کارنامه هنری محمدرضا علیمردانی عبارست از: بازی در مجموعه‌های: نوروز ۷۶ / آشتی کنان / روز رفتن / تاوان / گل یا پوچ / مأمور بدرقه / پایتخت ۴/ قرعه / فیلم‌های سینمایی: فردا / روز روشن / حراج / هفت ماهگی. سریال‌های نمایش خانگی: نارگیل (اختصاصی فیلیمو) / قبله عالم (اختصاصی فیلیمو) / شب‌های مافیا (اختصاصی فیلیمو) / شام ایرانی / خوانندگی: تیتراژ مجموعه‌های انقلاب زیبا / جهل مرکب / نهنگ عنبر ۲ (جان من و جان تو) / ساخت ایران ۲ / دینامیت (فیلم ۱۴۰۰)/ جشن رمضان (خانه‌ات میهمانم) / کامیون / شب‌های مافیا (مافیا) از قسمت ۲۳ تا ۲۷/ اجرا: چهل تیکه / شبهای مافیا / صداپیشگی: شخصیت تختی در فیلم غلامرضا تختی (فیلم) / نقش شیطان در مجموعه تلویزیونی سقوط یک فرشته / راوی انیمیشن‌های حیات وحش / دیرین دیرین / پویانمایی گورداله / پندانه / نقش قیطون خان در برنامه کودک و نوجوان رنگین کمان / نقش رستم در انیمیشن رستم و سهراب / مدیر دوبلاژ انیمیشن رستم و سهراب / او به صورت مهمان در برنامه‌های ماه عسل / خندوانه / رادیو هفت / دورهمی و کودک شو نیز حضور داشته است. همچنین برای دیدن روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۱ اینجا کلیک کنید.

رئالیتی شو و مسابقه جوکر

برنامه جوکر تازه‌ترین رئالیتی شو ایرانی است که بومی سازی شده یک برنامه خارجی با نام LOL توسط احسان علیخانی و فیلیمو هست. شرکت کنندگان جوکر باید بقیه را بخندانند اما خودشان نخندند و همین مسأله باعث خلق شدن کلی لحظات بامزه و خنده دار شده. اما جوکر آیا یک کپی خوب هست و یا پتانسیل‌های از دست رفته درونش هست؟ در این ویدئو به این مسأله می‌پردازیم. در واقع رئالیتی شو جوکر یک ایده جهانی را بومی‌سازی کرده و مخاطبین بسیاری زیادی را جذب کرده است.

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