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۱۵ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۰۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

بیش از ۱۰۰ ویژه برنامه فرهنگی و هنری نوروز امسال در گیلان اجرا شد

بیش از ۱۰۰ ویژه برنامه فرهنگی و هنری نوروز امسال در گیلان اجرا شد

رشت- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تأکید بر تمرکززدایی در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، گفت: به همین منظور در ایام نوروز بیش از ۱۰۰ برنامه شاخص در شهرستان های گیلان برگزار شد.

رضا ثقتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برنامه‌های نوروزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در راستای شعار «قرن جدید، قرن امید» برنامه ریزی و اجرا شد، اظهار کرد: تلاش شد تا از همه ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌های مختلف گیلان برای ایجاد فضای با نشاط و عیدانه استفاده شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ برنامه شاخص فرهنگی و هنری در سطح شهرستان‌های استان گیلان اجرا شد، گفت: اجرای جشنواره‌های نوروزی و توجه به احیای آئین‌های سنتی به صورت ویژه در ایام نوروز از سوی اصحاب فرهنگ و هنر مورد توجه قرار گرفته بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه در گفتمان فرهنگی دولت مردمی اجرای عدالت فرهنگی در همه ابعاد اعم از توزیع عادلانه اعتبارات و بودجه و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در اولویت قرار دارد، افزود: در همین راستا تلاش شده تا در اجرای برنامه‌های عیدانه فعالان فرهنگ و هنر به مناطق کمتر برخوردار و محروم توجه ویژه ای شود.

وی به اکران فیلم‌های سینمایی در مناطق فاقد سینما و محروم در ایام نوروز اشاره و اضافه کرد: اجرای موسیقی محلی در نقاط گردشگری استان گیلان و همچنین برپایی جشنواره‌های عیدانه، نوروزی خوانی و راه اندازی کارناوال‌های شادی توسط گروه‌های هنری از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده برای ایام نوروز بود.

ثقتی با بیان اینکه در ایام نوروز تلاش شده که در قالب دید و بازدید به دیدن پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر استان گیلان که در طول سال کمتر فرصت احوال پرسی از آنها می‌شود برویم، ادامه داد: دیدار با خانواده شهدای هنرمند نیز از دیگر برنامه‌ها بوده است.

وی اضافه کرد: برپایی نمایشگاه‌های آثار نقاشی، نمایش‌های آئینی، برپایی غرفه محصولات فرهنگی، استندآپ کمدی بخش دیگری از برنامه‌های نوروزی اجرا شده در سطح شهرستان‌های گیلان بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به برگزاری دومین همایش استانی شعر «لاله های غریب» با محوریت شهید «ابوالحسن کریمی» دادستان شهید استان، تأکید کرد: استفاده از ابزارهای هنری برای حفظ و انتقال ارزش‌ها و معرفی الگوهایی که بخشی از هویت استان گیلان را تشکیل می‌دهند در دستور کار قرار دارد و برگزاری همایش استانی شعر «لاله های غریب» در راستای همین هدف بود.

وی با بیان اینکه قطعاً این روند و تمرکززدایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح استان گیلان استمرار خواهد داشت، گفت: برای امسال برنامه‌های ویژه ای همانند برگزاری کنگره ملی میرزا کوچک پیش بینی شده که مطمئناً حرکت بزرگ فرهنگی و هنری گیلان است.

کد مطلب 5458914

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