بیش از ۱۰۰ ویژه برنامه فرهنگی و هنری نوروز امسال در گیلان اجرا شد

رضا ثقتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برنامههای نوروزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در راستای شعار «قرن جدید، قرن امید» برنامه ریزی و اجرا شد، اظهار کرد: تلاش شد تا از همه ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرستانهای مختلف گیلان برای ایجاد فضای با نشاط و عیدانه استفاده شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ برنامه شاخص فرهنگی و هنری در سطح شهرستانهای استان گیلان اجرا شد، گفت: اجرای جشنوارههای نوروزی و توجه به احیای آئینهای سنتی به صورت ویژه در ایام نوروز از سوی اصحاب فرهنگ و هنر مورد توجه قرار گرفته بود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه در گفتمان فرهنگی دولت مردمی اجرای عدالت فرهنگی در همه ابعاد اعم از توزیع عادلانه اعتبارات و بودجه و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در اولویت قرار دارد، افزود: در همین راستا تلاش شده تا در اجرای برنامههای عیدانه فعالان فرهنگ و هنر به مناطق کمتر برخوردار و محروم توجه ویژه ای شود.
وی به اکران فیلمهای سینمایی در مناطق فاقد سینما و محروم در ایام نوروز اشاره و اضافه کرد: اجرای موسیقی محلی در نقاط گردشگری استان گیلان و همچنین برپایی جشنوارههای عیدانه، نوروزی خوانی و راه اندازی کارناوالهای شادی توسط گروههای هنری از دیگر برنامههای پیش بینی شده برای ایام نوروز بود.
ثقتی با بیان اینکه در ایام نوروز تلاش شده که در قالب دید و بازدید به دیدن پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر استان گیلان که در طول سال کمتر فرصت احوال پرسی از آنها میشود برویم، ادامه داد: دیدار با خانواده شهدای هنرمند نیز از دیگر برنامهها بوده است.
وی اضافه کرد: برپایی نمایشگاههای آثار نقاشی، نمایشهای آئینی، برپایی غرفه محصولات فرهنگی، استندآپ کمدی بخش دیگری از برنامههای نوروزی اجرا شده در سطح شهرستانهای گیلان بود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به برگزاری دومین همایش استانی شعر «لاله های غریب» با محوریت شهید «ابوالحسن کریمی» دادستان شهید استان، تأکید کرد: استفاده از ابزارهای هنری برای حفظ و انتقال ارزشها و معرفی الگوهایی که بخشی از هویت استان گیلان را تشکیل میدهند در دستور کار قرار دارد و برگزاری همایش استانی شعر «لاله های غریب» در راستای همین هدف بود.
وی با بیان اینکه قطعاً این روند و تمرکززدایی در اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در سطح استان گیلان استمرار خواهد داشت، گفت: برای امسال برنامههای ویژه ای همانند برگزاری کنگره ملی میرزا کوچک پیش بینی شده که مطمئناً حرکت بزرگ فرهنگی و هنری گیلان است.
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