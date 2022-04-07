۲ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه در جمع اساتید و دانشجویان پردیس کرج دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: اقدامات بسیاری را برای اصلاح اقتصاد کشور انجام دادیم که در آینده تأثیر ان را خواهیم دید.

وی بیان کرد: در این راستا از ابتدای دولت سیزدهم در حدود ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید را شناسایی کردیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: با وجود ۷ میلیون مودی مالیاتی ارزش شناسایی ۲ میلیون مودی جدید مالیاتی نشان از اصلاح ساختارها دارد.

وی خاطرنشان کرد: این مالیات را از قشر کارگر و کم‌درآمد نمی‌گیرم بلکه از کسانی که با فرار مالیاتی حق مردم را می‌خورند خواهیم گرفت.

رئیسی متذکر شد: بسیاری از ساختارهای اقتصادی از جمله نظام بانکی و مالیاتی به نفع کشور و مردم در حال تغییر است.