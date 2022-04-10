شهید صیاد شیرازی مظهر اتحاد و انسجام ارتش و سپاه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله بوعلی ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت بیست و سومین سالروز شهادت امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی، گفت: بنده این شهید را الگوی خود می‌دانم چرا که او مظهر اتحاد و انسجام نیروهای مسلح به ویژه ارتش و سپاه بود.

وی با اشاره به اینکه شهید صیاد شیرازی نقشی مؤثر و تعیین‌کننده در عملیات‌ها و فرماندهی جنگ به عهده داشت افزود: این بزرگ مرد اولین کسی بود که قرارگاه مشترک سپاه و ارتش را بنا کرد و از غرب در مقابله با ضد انقلاب ورود کرد تا ما بتوانیم عملیات‌های بزرگ دفاع مقدس را انجام دهیم.

بوعلی به پرافتخارترین عملیات‌های او از جمله عملیات‌های طریق‌القدس، سوسنگرد، فتح المبین، بیت المقدس اشاره کرد و گفت: عملیات‌های متعدد مشترکی با همکاری سپاه، ارتش و حتی جهاد و نیروی انتظامی در قالب لشکر روح الله انجام شد.

فرمانده سپاه فجر فارس به سخنان این فرمانده شهید اشاره کرد که تاکید داشتند ارتش و سپاهی یک لشکر الهی هستند و این شعار مقدس موجب ایجاد وحدت بین سپاه و ارتش شد.

وی تصریح کرد: سپهبد شهید صیاد شیرازی، یک نظامی باتقوا، با اخلاص و تمام‌عیار بود که در تمام سال‌های خدمت، به‌عنوان فرمانده و استادی نمونه در تمامی فعالیت‌های خود به ائمه اطهار توسل داشت و همواره تلاش می‌کرد دانش نظامی خود را ارتقا دهد.