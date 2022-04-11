اجرای ضعیف و غیراصولی بندهای آبخیزداری در گرمی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مولایی صبح دوشنبه در جریان بازدید از بندهای آبخیزداری مشکل دار این شهرستان با انتقاد شدید از ضعف اجرا و کیفیت نامناسب مصالح استفاده شده، اظهار کرد: اهمال و سستی و یا خیانت در احداث این بندهای آبخیزداری و کنترل سیلاب به هیچ وجه قابل قبول نیست و پیگیری‌های لازم از مبادی حقوقی و قضائی را انجام خواهیم داد.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه فی مابین اداره کل منابع طبیعی استان و بنیاد علوی، این ۷ پروژه در نقاط مختلف شهرستان گرمی که ۶ بند توسط بنیاد علوی و ۱ بند توسط منابع طبیعی اجرا شده و تکمیل آن در مجموع ۳ میلیارد تومان هزینه در برداشته است.

فرماندار شهرستان گرمی بیان کرد: متأسفانه اجرای ضعیف و غیر اصولی، این بندها را در مقابل کمترین میزان انباشت آب ناشی از ذوب برف و بارندگی‌های اخیر غیر مقاوم و ضعیف نشان داد، به گونه‌ای که برخی از این بندها به دلیل هرگونه احتمال تخریب و شکستگی، به تهدیدی جدی برای اراضی و روستاهای پایین دست تبدیل شده است که در صورت وجود هر اتفاق ناگوار، مسئولیت آن بر عهده مجریان و ناظران طرح مزبور خواهد بود.

مولایی با بیان اینکه در شرایطی که کشورمان با تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تأمین نقدینگی گریبان گیر است، گفت: شهرستان محروم گرمی نیز گرفتاری‌های خاص خود را دارد و برای خیلی از مشکلات این شهرستان با کمبود اعتبار روبرو هستیم، هدر رفت و دفن اعتبار سه میلیارد تومانی قابل اغماض و چشم پوشی نیست و به جد عارض و شاکی هستیم.

وی ادامه داد: اجازه نخواهیم داد اعتباری که از محل بیت المال می‌بایست برای محرومیت زدایی و گره گشایی از مشکلات مردم صرف شود، به هر دلیلی در سایه نظارت‌های ضعیف و بی مبالاتی عده‌ای خود به مشکلی بر مشکلات مردم بیفزاید و جان و مال مردم را تهدید کند.

فرماندار شهرستان گرمی تاکید کرد: ضروری است در اسرع وقت بنیاد علوی به عنوان تأمین کننده منابع مالی پروژه و منابع طبیعی دستگاه متولی و ناظر ضمن بررسی فنی، راهکارهای لازم و اجرایی جهت رفع نقص موجود و در صورت نیاز، بازسازی بندهای بالادست اقدام کنند و در غیر این صورت علاوه بر تخریب بندها، شرایط بازگشت اعتبار هزینه شده به بیت المال به طرق مقتضی را فراهم آورند.

همچنین وی اطلاع رسانی صریح و شفاف به مردم در خصوص اقدامات انجام گرفته را خواستار شد.