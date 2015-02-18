افزایش دو برابری اعتبارات آبخیزداری/اجرای۱۱میلیون هکتار آبخیزداری

به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم جلالی پیش از ظهرچهارشنبه در افتتاحیه کنگره ملی استحصال آب و آبخیزداری اظهار کرد: امروز بسیاری از کشورهای جهان به خصوص ایران با مشکل کم آبی مواجه هستند و ریشه آن نیز شرایط اقیلمی و برهم زدن توازن طبیعت توسط انسان ها بوده است.

وی با بیان اینکه تا ۷۰ سال قبل میزان غلظت گازهای گلخانه ای در جهان حدود ۲۷۰ PPM بود که امروز این میزان به ۴۰۰ رسیده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود میزان این غلظت در پایان قرن جاری به ۶۰۰ PPM برسد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، گرم شدن زمین، تغییرات در نزولات آسمانی و تخریب منابع آب و خاک را از جمله پیامدهای افزایش میزان غلظت گازهای گلخانه ای عنوان کرد و گفت: باید برای رفع این مشکلات چاره ای اساسی اندیشیسده شود البته کنوانسیون هایی در سطح جهان این موضوعات را پیگیری می کنند اما رفع آن زمان و هزینه های زیادی را می طلبد.

۶۰ درصد منابع آبی کشور مربوط به سفره های آب زیرزمینی/ ۳۰۰ دشت ممنوعه شد

جلالی با اشاره به اینکه میزان بارندگی در کشور حدود یک سوم میزان جهانی است، بیان کرد: این در حالی است که میزان تبخیز در کشور حدود سه برابر میزان جهانی بود و ۲.۲ درصد از بیابان های جهان در آن وجود دارد.

وی، ۶۰ درصد منابع آبی کشور را مربوط به سفره های آب زیرزمینی دانست و افزود: در حال حاضر میزان این ذخایر به ۱۱ میلیارد متر مکعب رسیده و بیلان منفی آب ۳۰۰ دشت حاصلخیز کشور را ممنوعه کرده است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اضافه کرد: بنابراین نیاز است تا چاره ای اساسی در این زمینه اندیشیده شود و آبخیزداری و آبخوان داری یکی از راهکارهای موثر و سرنوشت ساز در این زمینه است.

جلالی یاداورشد: با وجود اینکه حدود ۶۰ درصد منابع آبی کشور به این حوزه ارتباط دارد اما میزان اعتبارات آبخیزداری و آبخوان داری حدود یک درصد اعتبارات منابع آبی کشور است.

وی از دو برابر شدن اعتبارات آبخیزداری در بودجه سال ۹۴ خبر داد و گفت: با توجه به بحران کم آبی و وضعیت موجود در کشور این میزان اعتبار بسیار اندک است.

استحصال حدود ۵۰۰ متر مکعب آب جدید از هر هکتار آبخیزداری

معاون زیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه باید مسئله آبخیزداری و آبخوان داری را الویت نخست کشور قرار دهیم، بیان کرد: نتایج تحقیقات و تجربیات در سراسر جهان نشان داده است که از هر هکتار آبخیزداری می توانیم حدود ۵۰۰ متر مکعب آب جدید استحصال کنیم.

جلالی اضافه کرد: با ایجاد پوشش گیاهی، اصلاح خاک و بهبود شرایط محیطی می توان زمینه جذب آب را فراهم کرد و تعادل بخشی آبخوان داری کشور جز از این مسیر امان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه آبخیزداری در همه عرصه های کشور قابل اجرا است، افزود: نسبت فایده به هزینه در پروژه های آبخیزداری ۲.۷ است و به علاوه هزینه استحصال آب در آبخیزداری ۲۰ درصد هزینه استحصال آب با ایجاد سد است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: در همین راستا این سازمان بحث جامع نگری در حوزه های آبخیزداری و مشارکت مردم را به عنوان یکی از استراتژیهای کارآمد و موثر در منابع طبیعی قرار داده است.

چالشهای امروز ناشی از بی توجهی به حوزه آبخیزداری است/ اجرای ۱۱ میلیون هکتار آبخیزداری

جلالی تأکید کرد: بسیاری از چالش هایی که امروز کشور با آن مواجه است ناشی از بی توجهی به جامع نگری و حوزه آبخیزداری و بخشی نگری و انتزاعی کارکردن دستگاه ها در این حوزه بوده است.

وی به بررسی اجرای ۱۱ میلیون هکتار آبخیزداری طی سه سال باقی مانده دولت یازدهم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرد و گفت: با اجرای این پروژه دولت قادر خواهد بود تا ۷.۵ میلیارد متر مکعب آب استحصال کند.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد: مدیریت الکوسیستم ها در قالب جامع نگری در حوزه آبخیزداری یکی از موضوعات مهم کشور بوده که در دستور کار دولت قرار گرفته است.