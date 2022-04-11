جریمه رانندگانی که پشت آمبولانس حرکت کنند/ اجرای طرح «کوچه نجات»

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور در گفتگو خبری با اشاره به اینکه حرکت در پوشش و یا تعقیب خودروهای امدادی ممنوع است، گفت: درست است که جریمه این کار ۳۰ هزار تومان است اما پیگیری‌های لازم برای برخورد با این رانندگان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همانطور که روز گذشته سردار هادیان فر رئیس پلیس راهور تاکید کرده است خودروهایی که پشت خودروهای امدادی حرکت کنند اعمال قانون می‌شوند.

جهانی گفت: سامانه‌ای طراحی شده تا آمبولانس‌ها این سامانه را عقب خودرو نصب کنند تا پلاک خودرویی که از پشت این آمبولانس‌ها حرکت می‌کنند را رصد کند.

وی با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنیم تا خودروهای آتش نشانی و سایر خودروهای امدادی از این سامانه استفاده کنند، گفت: پس از رصد پلاک این خودروها داده‌ها به پلیس اعلام و این خودروها اعمال قانون می‌شوند.

سرهنگ جهانی ادامه داد: تعقیب و حرکت پشت آمبولانس‌ها جدای از اینکه کار بد و اشتباهی است ممکن است باعث تصادفات زنجیره‌ای هم شود.

وی گفت: البته سرعت مجاز در معابر شهری ۵۰ کیلومتر است اما در برخی مواقع آمبولانس احتمال دارد با سرعت‌های بالاتر برای رساندن بیمار به بیمارستان حرکت کنند که راننده‌ای که در حال تعقیب و حرکت پشت آمبولانس است با همان سرعت آمبولانس حرکت می‌کنند و جدا از اینکه به دلیل سرعت غیر مجاز جریمه می‌شوند نمره منفی هم برای آنها اتخاذ می‌شود.

اجرای طرح کوچه نجات برای خودروهای امدادی

معاون اجتماعی پلیس راهور با اشاره به طرح «کوچه نجات» گفت: سال گذشته سردار هادیان فر از تمام مجموعه‌های راهور خواست تا راه حلی برای نجات آمبولانس‌ها و ماشین‌های آتش نشانی در ترافیک‌های سنگین پیدا کنیم. با توجه به اینکه رسم بر این است که خودروهای امدادی از لاین سرعت حرکت کنند اما در اکثر مواقع دیده می‌شود امکان باز شدن مسیر برای این خودروها در لاین سرعت نیست.

سرهنگ جهانی گفت: به همین دلیل ما طرحی را طراحی کردیم به نام «کوچه نجات» و معنی آن این است که خودروهایی که در لاین سوم هستند به سمت چپ و خودروهایی که در لاین دوم هستند به سمت راست متمایل شوند و مسیری که بین خطوط باز می‌شود همان کوچه نجات نام دارد و خودروهای امدادی از آن محل عبور کنند.

وی در پایان اشاره‌ای به طرح «رابطان فرهنگ ترافیک» کرد و گفت: این طرح مثل طرح‌های مختلف پلیس است با این تفاوت که این بار سراغ رؤسای روابط عمومی سازمان‌های مختلف رفته ایم تا به واسطه ارتباط زیاد این افراد با جامعه بتوانیم فرهنگ ترافیک را نهادینه کنیم.