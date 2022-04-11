به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان، در حل فرمانداری زنجان، گفت: در تعطیلات عید نوروز، تیم‌های نظارتی که اعضای آنها متشکل از کارکنان دستگاه‌های نظارتی بود، ذیل کمیته بازرسی و نظارت، بازدیدهایی از اماکن مختلف داشتند.

وی اظهار داشت: برخی از دستگاه‌های متولی و نظارتی در تعطیلات نوروزی در خواب بودند و دستگاه‌های قاصر در امر نظارت را به دستگاه‌های نظارتی معرفی کنم.

فرماندار زنجان گفت: در تعطیلات عید نوروز به وضعیت نامناسب سرویس‌های بهداشتی سطح شهر و در جایگاه‌های سوخت مایه شرمساری بود.

خالقی تاکید کرد: وضعیت سرویس‌ها به گونه‌ای بود که برای شهروندان و گردشگران قابل استفاده نبود.

وی بر لزوم ضرورت استمرار نظارت‌ها تاکید کرد و گفت: یکی از معضلات در زنجان، اجاره جواز کسب نانوانی ها است، چرا باید به صاحب جواز چنین اجازه‌ای داده شود، چرا دستگاه متولی برای جلوگیری از این وضعیت اقدامی نکرده است.

فرماندار زنجان با بیان اینکه ۸۵ مورد بازرسی از اصناف، ادارات و اماکن مختلف در این ایام صورت گرفته است، ابراز داشت: از پنج مورد بازرسی از رستوران‌ها به ویژه رستوران‌های بین راهی که چهار مورد از آنها فاقد مجوز بودند، رستورانی در شهر زنجان است که با وجود پنج سال سابقه فعالیت، هنوز مجوز ندارد.

خالقی افزود: از ۱۷ مورد بازرسی از نانوایی‌ها، ۹۰ درصد از واحدها تخلف داشتند که آبرومندانه ترین تخلف آنها کم فروشی بود و کارتکس‌های بازرسی در برخی نانوانی هایی زنجان وجود داشت که ماه‌ها بود امضا نشده بودند و موارد بازدید در آنها ثبت نبود.

وی تصریح کرد: غاصبان میزهای مدیریت هم که وظیفه نظارت دارند و در این خصوص کوتاهی می‌کنند، در تخلف‌های صنفی سهیم هستند.