کارکردهای تربیتی و فرهنگی مساجد اردبیل پیشرفت مناسبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمون بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیر کل حوزه هنری استان اردبیل با بیان اینکه توانایی بالقوه در حوزه هنری وجود دارد که زمینه گسترش همکاری با کانون‌های مساجد نیز فراهم شده است، اظهار کرد: کارکردهای واقعی مساجد حتی در زمینه عمران و آبادانی پیشرفت خوبی نداشته و باید در این زمینه تمام اقدامات جامعه اسلامی از لحاظ سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و حتی ورزشی با محوریت مساجد انجام شود.

وی افزود: اگر اکثر برنامه با محوریت مسجد باشد شاهد رشد علمی و آموزشی نوجوانان و جوانان همراه با معنویات خواهیم بود و در طول تاریخ این مهمترین اولویت کارکرد مساجد بوده و حتی در دوران اوایل انقلاب شاهد هستیم که همه امور اجرایی کشور در مساجد برگزار می‌شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل بیان کرد: حوزه هنری در عینیت بخشی هنر انقلاب اسلامی همیشه پیشگام بوده و به صورت انقلابی و جهادی برای توانمندسازی فرهنگی و هنری نوجوانان و جوانان گام‌های اساسی برداشته اند.

آمون گفت: جشنواره «ایران دل» یکی از بزرگترین برنامه‌های شاخص فرهنگی در سال گذشته بود که به همت حوزه هنری رویداد و شاهد یک تحول عظیم فرهنگی در استان بودیم.