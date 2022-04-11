رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، طی حکمی از سوی یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، «علی محبی»، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش شد.
متن حکم یوسف نوری، به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر علی محبی
باتوجه به مراتب شایستگی، تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش» منصوب میشوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال، پیروی از منویّات و اقدام در مسیر تحقق مطالبات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و سیاستهای رئیس محترم جمهور، ضمن توجه به مفاد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابگری»، «مردمداری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» در پیگیری موارد زیر اهتمام و جدیّت داشته باشید:
- بررسی و شناسایی مسائل اساسی– راهبردی و فوری نظام تربیتی کشور و نیازهای پژوهشی بخشهای مختلف وزارت و اجرای طرحهای مطالعاتی براساس سفارش معاونتها، سازمانها و مراکز وابسته.
- هماهنگی کامل با سیاستها و برنامههای سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و اهتمام ویژه نسبت به انجام پژوهشها و مطالعات موردنیاز آن سازمان.
- سازماندهی وضعیت هیئت علمی پژوهشگاه، اهتمام نسبت به استفاده حداکثری از ظرفیتها و ارتقای توان و انگیزه نیروهای موجود و جذب عناصر علمی کارآمد، مؤمن و انقلابی.
- رصد و پایش تحولات آموزشی و تربیتی در سطح ملی، منطقهای و جهانی و تهیه گزارشهای مطالعاتی– پژوهشی کیفی و تأثیرگذار در تصمیم سازیها و تصمیمگیریها در سطوح مختلف وزارت.
- تحول در رویکردها، فرآیندها و قالبهای پژوهشی متناسب با مأموریتها، انتظارات و اقتضائات معاصر.
- اهتمام و پیگیری نسبت به کاربست یافتههای پژوهشی در بخشها و سطوح مختلف وزارت.
- توسعه فرهنگ پژوهش و پژوهشگری در سطوح مختلف نظام تربیت رسمی عمومی و حمایت از معلمان پژوهنده با استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و ابتکار برنامهها و سازوکارهای جدید.
توفیق روزافزون جنابعالی و اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان آن پژوهشگاه را از خداوند متعال خواستارم.
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