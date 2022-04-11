هدف عملیات ویژه در اوکراین پایان دادن به سلطه آمریکا بر جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: هدف عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، پایان دادن به گسترش نفوذ ایالات متحده و رویکرد بی پروای آن برای سلطه کامل، با تابعیت بقیه کشورهای غربی تحت فرمان آن، بر عرصه بین المللی است. این سلطه با زشت‌ترین موارد نقض قوانین بین المللی همراه بوده که طبق قواعد پیچیده و با میل آنها شکل گرفته است.

وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه- ۲۴ همچنین گفت کشورش هرگز تسلیم فشارها نخواهد شد.

وی از بیانیه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد اجتناب ناپذیر بودن راه حل نظامی برای پایان درگیری در اوکراین به شدت انتقاد و آن را «غیر عادی» توصیف کرد و افزود: این گونه اظهارات قواعد بازی را به طور قابل توجهی تغییر می‌دهد.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه تصریح کرد: اظهارات بورل نشان دهنده این است که او کی یف را به عنوان سکوی پرتابی برای تحت سلطه درآوردن روسیه در نظر گرفته است. این چرخش حتی در سیاستی که اتحادیه اروپا و کل غرب تحت رهبری ایالات متحده دنبال می‌کنند، بسیار خطرناک است.

لاوروف اظهار داشت: روسیه با تاریخ و سنت‌های خود یکی از کشورهایی است که هرگز وضعیت وابسته بودن به دیگران را نمی‌پذیرد. ما فقط می‌توانیم در شرایط مساوی و با برقراری امنیت تفکیک ناپذیر، عضو جامعه بین المللی باشیم.

وی در خصوص تحولات اوکراین رد نکرد که ارتش این کشور با حمایت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی غربی، اقدامات تحریک‌آمیز جدیدی را سازماندهی کند و خاطرنشان کرد: روسیه واقع بینانه به این اقدامات پاسخ خواهد داد. اقدامات تحریک آمیز اوکراین در بوچا و کراماتورسک شرم آور است.

وزیر خارجه روسیه در پایان گفت: مسکو هیچ مانعی برای ادامه مذاکرات با اوکراین نمی بیند، این در حالی است که طرف اوکراینی گاهی مواضع خود را گاهی ۱۸۰ درجه تغییر می‌دهد و از آنچه پیشنهاد داده است عقب نشینی می‌کند. ولی ما مردمانی صبور و با پشتکار هستیم.