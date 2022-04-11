تایمز مدعی شد: فنلاند و سوئد تا تابستان به ناتو ملحق می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز انگلیس در گزارشی اعلام کرد که کشورهای سوئد و فنلاند تا تابستان امسال به ناتو ملحق خواهند شد.

گفته می‌شود که این تعجیل از عواقب اقدام نظامی روسیه در اوکراین است حال آنکه مسکو پیشتر به این دو کشور درباره عواقب نظامی-سیاسی پیوستن به ناتو هشدار داده بود.

مقامات آمریکایی گفته‌اند که عضویت کشورهای حوزه نوردیک در ناتو یکی از موضوعات مورد بحث در نشست هفته پیش وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی بوده است.

با اینکه سوئد و فنلاند هر دو از سال‌های ۱۹۹۰ میلادی با ناتو همکاری داشته‌اند اما هرگز عضو این سازمان نبوده‌اند. با این وجود «ماگدالنا اندرسون» نخست وزیر سوئد، چندی پیش در جریان یک نشست خبری گفته بود: می‌خواهم خیلی واضح بگویم، در مسائل امنیتی، سوئد به تنهایی و مستقلاً خط مشی خود را انتخاب خواهد کرد.

این نکته نیز مهم است که فنلاند ۱۳۴۰ کیلومتر مرز زمینی با روسیه دارد که طولانی‌ترین مرز مشترک بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و روسیه است. با این حساب، پیوستن این کشور به ناتو، تهدیدی مستقیم علیه منافع مسکو تلقی خواهد شد.

پیشتر، «سانا مارین» نخست وزیر فنلاند در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که این کشور قصد ندارد در آینده‌ای نزدیک عضو ائتلاف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به «ناتو» شود.

با این حال، وی مدعی شده بود که هلسینکی آماده است در صورت حمله روسیه به اوکراین، در کنار متحدان اروپایی خود و آمریکا جهت اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه بایستد.